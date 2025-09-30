Jurnalul.ro › Bani şi Afaceri › Economie › Investițiile străine directe în România au scăzut în 2024: Țara noastră a pierdut peste 1 miliard de euro Investițiile străine directe în România au scăzut în 2024: Țara noastră a pierdut peste 1 miliard de euro

România a atras mai puține investiții străine în 2024, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR) și Institutul Național de Statistică (INS). Fluxul net de ISD a scăzut cu peste un miliard de euro față de anul precedent, ajungând la 5,6 miliarde de euro, comparativ cu 6,75 miliarde în 2023.