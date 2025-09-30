Investițiile străine directe în România au scăzut în 2024: Țara noastră a pierdut peste 1 miliard de euro

Structura fluxului de investiții străine directe
În total, 5,603 miliarde de euro au intrat în România ca investiții străine directe, fiind împărțite astfel:
-
4,6 miliarde euro – participații la capitaluri proprii (1,515 miliarde aport la capital și 3,085 miliarde profit reinvestit);
-
1,002 miliarde euro – instrumente de natura datoriei, diferență între datorii (2,04 miliarde) și creanțe (1,038 miliarde).
Soldul ISD la final de 2024
La 31 decembrie 2024, soldul total al investițiilor străine directe în România era de 125 miliarde euro:
-
72,6% capitaluri proprii și profit reinvestit (90,8 miliarde euro);
-
27,4% instrumente de natura datoriei (34,2 miliarde euro).
Veniturile investitorilor străini în România
Investitorii nerezidenți au realizat în 2024 venituri totale de 10,9 miliarde euro, dintre care:
-
9,7 miliarde euro din participații la capital (profituri nete după pierderi);
-
1,19 miliarde euro din dobânzi, rezultate din diferența dintre sumele plătite și cele încasate în cadrul creditelor intra-grup.
Metodologia de calcul
Datele au fost întocmite conform standardelor internaționale elaborate de FMI și OCDE, utilizând manualele BPM6 și Benchmark Definition of Foreign Direct Investment.