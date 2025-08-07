Leul s-a apreciat joi în raport cu principalele valute

x close
de Redacția Jurnalul    |    07 Aug 2025   •   16:30
Sursa foto: Hepta

Moneda naţională s-a apreciat joi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0736 lei, în scădere cu 0,11 bani (-0,02%) faţă de cotaţia precedentă, 5,0747 de lei.

De asemenea, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3461 lei, mai puţin cu 3,35 bani (-0,76%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,3796 lei.

Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,3897 lei, în scădere cu 3 bani (-0,55%), faţă de 5,4197 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 471,9649 lei, de la 473,1906 lei, în şedinţa precedentă. AGERPRES

Subiecte în articol: leu valute aur
