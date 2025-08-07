Leul s-a apreciat joi în raport cu principalele valute

De asemenea, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3461 lei, mai puţin cu 3,35 bani (-0,76%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,3796 lei.



Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,3897 lei, în scădere cu 3 bani (-0,55%), faţă de 5,4197 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 471,9649 lei, de la 473,1906 lei, în şedinţa precedentă. AGERPRES