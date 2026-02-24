Lukoil și retragerea din Trident -  încă o lecție dură pentru România

Dumitru Chisăliță, președintele AEI, susție că atunci când un investitor invocă forța majoră într-un proiect strategic din Marea Neagră, problema nu mai este doar contractuală. Devine geopolitică, economică și, mai ales, europeană.

Trident era, pe hârtie, una dintre piese potențiale ale puzzle-ului de securitate energetică a României și Europei. Nici pe departe la fel de avansat ca Neptun Deep, dar suficient de promițător să conteze într-o regiune care să încerce să înlocuiască dependența de gaze cu producție regională. Ironia? Un proiect menit să reducă dependența de gaze a Europei față de Rusia, a ajuns să fie blocat tocmai din cauza sancțiunilor impuse Rusiei.

O retragere care spune mai mult decât pare

Invocarea forței majore de către Lukoil este, în esență, recunoașterea faptului că sancțiunile occidentale fac imposibilă continuarea normală a operațiunilor. Servicii de foraj, finanțare, asigurări – toate devin complicate sau inaccesibile. Din punct de vedere juridic, lucruri pot fi discutate. Din punct de vedere strategic, însă, mesajul este clar nu puteți construi securitate energetică pe fundații instabile politice.

România a știut că operează cu un partener expus riscului de sancțiuni. A mizat, probabil, pe pragmatism economic și pe ideea că interesele comerciale vor prevala. Realitatea ultimilor ani a demonstrat contrariul.

Ce urmează?

Există trei direcții posibile:

Blocaj prelungit. Proiectul rămâne suspendat, iar România pierde ani prețioși. Transfer de participare. Lukoil vinde cota către un jucător occidental sau regional, acceptabil din perspectiva sancțiunilor. Consolidare națională. Romgaz creează rolul și aduce un partener tehnic specializat în operare în ape adânci.

Cel mai realist scenariu este al doilea. Capitalul internațional încă vede Marea Neagră ca o frontieră energetică relevantă. Însă investitorii vor cere stabilitate fiscală, predictibilitate și claritate juridică – exact capitolele unde România a oscilat ani la rând.

Nu afectează direct?

Pe termen scurt, nu. Trident nu producea gaz, deci nu influențează factura de mâine. Pe termen mediu și lung, însă, fiecare an pierdut înseamnă:

mai puțină producție internă,

oportunități ratate de export regional,

influență geopolitică diminuată.

Într-o Europă care caută alternativă la gazul rusesc, România are avantaj geologic. Dar avantajul geologic nu ține loc de decizie politică.

Lecția care nu mai poate fi amânată

Retragerea Lukoil nu este doar despre sancțiuni. Este despre faptul că strategia energetică nu poate fi construită pe improvizație și reacție. Statutul român trebuie să decidă rapid:

dacă forța majoră este acceptată sau contestată;

dacă perimetrul este scos la retender;

dacă susține activ o soluție de înlocuire a operatorului.

Mai important, trebuie să transmită un semnal clar: proiectele strategice nu pot rămâne ani de zile în ambiguitate.

O oportunitate mascată

Paradoxal, retragerea Lukoil poate fi și o șansă. O repoziționare un proiect sub un operator fără risc de sancțiuni ar putea face Trident mai bancabil decât era înainte. În actualul context european, gazul din Marea Neagră nu mai este doar o marfă – este o oportunoitate strategică pentru Romînia de a-și contura drumul către pol de securitate europeană prin energie.

Întrebarea reală nu este dacă Lukoil pleacă. Întrebarea este dacă România știe să transforme această părere într-un nou început.

"România are resurse. Are poziția geografică. Are contextul favorabil. Ceea ce lipsește este asumarea unei direcții mari - România pol de securitate europeană prin energie", încheie Dumitru Chisăliță, Președinte AEI