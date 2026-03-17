Ponta despre USR: Ipocrizie cu mamele politicienilor și alocații tăiate

Victor Ponta explodează la adresa USR: „Au luat-o pe mama mea cu duba și vă bucurați, dar mama lui Bolojan e extraordinară!”

Scandal uriaș în emisiunea lui Ionuț Cristache! Fostul premier Victor Ponta a tunat și fulgerat împotriva USR, acuzându-i de ipocrizie și vendete personale. De la mama sa dusă cu duba la DNA, la fiica sa blocată în Oman și dosarele Ioanei Băsescu – Ponta spune totul pe față. Ce ascunde haosul politic din România?

Ipocrizia USR: Mama lui Ponta vs. mama lui Bolojan

Victor Ponta a reluat un episod dureros din 2015, când mama sa, Cornelia Naum, a fost audiată de DNA Ploiești ca martor în dosarul de fraudă cu fonduri europene al ginerelui său, Iulian Herţanu. Criticii din USR s-ar fi bucurat atunci, dar acum laudă mama lui Ilie Bolojan.

„Se bucurau: «Au luat-o pe mama lui Ponta la DNA». Dar când a vorbit mama lui Bolojan: «Dom'le, ce mamă extraordinară». Da, o mamă extraordinară, mama domnului Bolojan, eu spun, mi se pare o femeie extraordinară, dar când au luat-o pe mama mea cu duba vă bucurați! Deci, de asta m-am aprins așa”, a tunat Ponta în emisiunea Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache.

Acest dublu standard îl enervează vizibil pe Ponta, care subliniază contrastul dintre reacțiile USR-iștilor față de familiile adversarilor politici.

Apărarea Ioanei Băsescu: „Nu vă bateți cu fata!”

Ponta a luat apărarea fiicei lui Traian Băsescu, Ioana, condamnată în 2021 la 5 ani de închisoare pentru instigare la delapidare și spălare de bani în campania din 2009 (faptele s-au prescris în 2023). Recent, în februarie 2025, a fost audiată ca martor în dosarul Nordis, legat de tranzacții imobiliare.

„Nu mă poți bănui de prietenie cu Băsescu, dar e o mare porcărie să-i faci dosare penale fetei lui Băsescu. Se bucurau USR-iștii: «Ce bine, c-o bagă la pușcărie!» Stați măi, bateți-vă cu Băsescu, nu cu fata”, a replicat Ponta.

El acuză o campanie murdară, care lovește familiile politicienilor, nu doar pe lideri.

Scandalul fiicei din Oman: USR plătește campanii din bani publici?

Cel mai aprins atac vizează intervenția MAE din martie 2026, care ar fi blocat fiica lui Ponta să urce în avionul de repatriere din Oman. Numele ei apărea pe listă, contrazicând MAE, conform surselor Gândul.

„Statul a plătit, prin subvenție dată la USR, o campanie împotriva unui copil. USR-iștii iau bani de la buget ca să-mi înjure mie copilul. Pot să ia să-l înjure copilul altcuiva, nu asta e problema. Problema e că e clar că e ceva schizofrenic în organizarea statului român”, a acuzat Ponta.

El continuă cu o critică la adresa conducerii țării:

„În ce țară vrem să trăim? Într-o țară condusă de niște nebuni, cărora nu le e frică de Dumnezeu? Sau vrem, totuși, să se calmăm, să ne liniștim, să încercăm să facem? Ce țară lăsăm copiilor noștri? Ce le spun eu copiilor mei? «Să stai în România mă, că aici o să fie unii niște psihopați care o să te înjure de ce vrei să vii acasă din război»”.

Înghețarea alocațiilor: „Dacă nu ești USR-ist trebuie să mori în România"

Ponta a legat totul de decizia Guvernului de a îngheța alocațiile copiilor la valorile din 2025, deși inflația cerea majorări.

„Am înțeles, au tăiat alocațiile de la toți copiii din țara asta. Nu știu, mă, să pună un amendament. Copiii USR-ist trebuie să primească mai mulți bani, că sunt mai lacomi. Mănâncă mai mult copiii useriștilor, decât ai celorlalți. Adică, hai să o dăm pe față. (...) Ești USR-ist, ai voie. Nu contează. Nu ești USR-ist, trebuie să mori în România”.

Mediafax