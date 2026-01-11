Creștere explozivă. Valoarea acțiunilor Transgaz s-a triplat într-un an

În această perioadă prețul de închidere a crescut de la 23,80 lei la începutul anului 2025, la 71,20 lei în data de 9 ianuarie 2026, reflectând un interes susținut din partea investitorilor și o încredere solidă în perspectivele de dezvoltare ale companiei. Această performanță confirmă poziționarea strategică a TGN pe piață și capacitatea sa de a genera valoare pe termen mediu și lung.

De asemenea, capitalizarea bursieră a Transgaz a înregistrat, în aceeași perioadă, o creștere semnificativă, majorându-se cu aproximativ 200% față de prima zi de tranzacționare a anului 2025.

Valoarea de piață a companiei s-a triplat în această perioadă, majorându-se cu 8.930 milioane lei (1.735 milioane euro), de la 4.483 milioane lei (901 milioane euro) la 13.413 milioane lei (2.636 milioane euro) la data de 9 ianuarie 2026, evoluție care confirmă încrederea investitorilor în soliditatea financiară și direcția strategică a Transgaz.

„Această performanță reflectă nu doar rezultatele financiare solide ale companiei, ci și încrederea pieței în strategia de dezvoltare și în rolul strategic al Transgaz în sectorul energetic românesc. Creșterea susținută a valorii acțiunii confirmă interesul investitorilor pentru stabilitatea și perspectivele pe termen lung ale companiei, precum și recunoașterea contribuției sale la consolidarea infrastructurii energetice naționale”, potrivit conducerii companiei..