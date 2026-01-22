x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Economie Metroul merge spre Pipera–Petricani. Sectorul 2 face primul pas pentru extinderea M2

Metroul merge spre Pipera–Petricani. Sectorul 2 face primul pas pentru extinderea M2

de Adrian Stoica    |    22 Ian 2026   •   23:45
Metroul merge spre Pipera–Petricani. Sectorul 2 face primul pas pentru extinderea M2
Sursa foto: FB Metrorex/Valoarea totală a proiectului pentru realizarea documentației tehnice este de 7,4 milioane lei, finanțarea fiind asigurată din Fondul de Coeziune

Primăria Sectorului 2 a anunțat că a depus miercuri cererea de finanțare pentru realizarea documentației tehnice pentru extinderea Magistralei 2 de metrou în zona Pipera – Petricani, după ce a preluat accesat proiect anul trecut de la de la Metrorex și Ministerul Transporturilor.

Proiectul urmează să fie realizat în parteneriat de primărie cu ministerul Transporturilor, iar finanțarea va fi asigurată prin Programul Transport 2021 – 2027. Noua secțiune va avea o lungime de 1,6 km și două stații de metrou, cu facilități moderne și interconectare cu transportul de suprafață.

„Extinderea Magistralei M2 va îmbunătăți transportul public și va reduce presiunea traficului rutier în zona de nord a Sectorului 2” potrivit primarului Rareș Hopincă.

Valoarea totală a proiectului pentru realizarea documentației tehnice este de 7,4 milioane lei, finanțarea fiind asigurată din Fondul de Coeziune.  Pentru extinderea Magistralei 2 de metrou, Primăria Sectorului 2 se va ocupa de achiziția serviciilor de proiectare și asistență tehnică, în vederea realizării documentației tehnico-economice, finanțarea, din surse proprii și fonduri nerambursabile, a realizării Studiului de Fezabilitate, dar și de predarea documentației tehnico-economice în vederea constituirii obiectivului de investiții.

După aprobarea indicatorilor tehnico-economici, urmează organizarea licitației pentru proiectarea și execuția lucrărilor de extindere a magistralei M2.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: magistrala 2 Pipera – Petricani Metrorex ministerul transporturilor Rareș Hopincă Programul Transport 2021 – 2027 stații de metrou primăria sector 2 fondul de coeziune
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri