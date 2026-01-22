Metroul merge spre Pipera–Petricani. Sectorul 2 face primul pas pentru extinderea M2

Proiectul urmează să fie realizat în parteneriat de primărie cu ministerul Transporturilor, iar finanțarea va fi asigurată prin Programul Transport 2021 – 2027. Noua secțiune va avea o lungime de 1,6 km și două stații de metrou, cu facilități moderne și interconectare cu transportul de suprafață.

„Extinderea Magistralei M2 va îmbunătăți transportul public și va reduce presiunea traficului rutier în zona de nord a Sectorului 2” potrivit primarului Rareș Hopincă.

Valoarea totală a proiectului pentru realizarea documentației tehnice este de 7,4 milioane lei, finanțarea fiind asigurată din Fondul de Coeziune. Pentru extinderea Magistralei 2 de metrou, Primăria Sectorului 2 se va ocupa de achiziția serviciilor de proiectare și asistență tehnică, în vederea realizării documentației tehnico-economice, finanțarea, din surse proprii și fonduri nerambursabile, a realizării Studiului de Fezabilitate, dar și de predarea documentației tehnico-economice în vederea constituirii obiectivului de investiții.

După aprobarea indicatorilor tehnico-economici, urmează organizarea licitației pentru proiectarea și execuția lucrărilor de extindere a magistralei M2.