O țară din Europa oferă până la 70.000 de euro pentru reabilitarea locuințelor de la sate

Bugetul alocat poate ajunge până la 70.000 de euro per beneficiar, în funcție de regiune și tipul proiectului. Este vorba despre zonele rurale denumirea de „España Vaciada” („Spania Goală”), potrivit dcnews.ro.

Galicia: sprijin în localități mici

Subvențiile vizează localitățile cu mai puțin de 5.000 de locuitori din Galicia.

Statul acoperă până la 75% din costurile reabilitării, extinderii sau schimbării destinației locuinței, cu un plafon de 30.000 de euro per proiect. Beneficiarii trebuie să utilizeze locuința ca reședință permanentă sau închiriere reglementată.

La Rioja: ajutor pentru tineri

Tinerii sub 45 de ani din La Rioja pot primi subvenții pentru achiziția, renovarea sau construcția locuințelor în satele mici.

Sprijinul poate acoperi până la 40% din valoarea casei, ajungând la 40.000 de euro în localitățile sub 500 de locuitori și 30.000 de euro pentru cele cu până la 5.000 de locuitori.

Aragon: locuințe pentru închiriere

În Aragon, programul sprijină localitățile cu mai puțin de 3.000 de locuitori, concentrându-se pe locuințele destinate închirierii.

Subvențiile variază între 50.000 și 60.000 de euro per locuință, cu un buget total de 52,5 milioane de euro, suficient pentru construirea a circa 800 de locuințe rurale.

Castilla y León: eficiență energetică și modernizare

În Castilla y León, ajutoarele se concentrează pe reabilitarea energetică și modernizarea locuințelor.

Statul poate acoperi până la 80% din costuri, plafonul fiind de 18.000 de euro per locuință, iar pentru lucrările de eficiență energetică sprijinul ajunge până la 3.000 de euro.

Castilla-La Mancha: renovarea locuințelor

În Castilla-La Mancha, sprijinul guvernamental acoperă până la 80% din costul reabilitării locuințelor, cu un plafon de 60.000 de euro.

Adaptările speciale primesc același procent, cu un maxim de 10.000 de euro. Tinerii agricultori pot beneficia de până la 40.000 de euro pentru renovarea locuințelor.

Andaluzia și Extremadura: ajutoare diferențiate

În Andaluzia, subvențiile pentru reabilitarea locuințelor rurale variază între 40% și 75%, procent mai mare fiind acordat familiilor cu venituri reduse, persoanelor cu dizabilități sau vârstnicilor, în special pentru lucrări de accesibilitate.

În Extremadura, ajutorul acoperă între 50% și 70% din costuri, cu limite maxime de 9.000 de euro pentru apartamente și 14.000 de euro pentru locuințele individuale.

Alte regiuni: eficiență și conservare

În Asturias, Baleares, Cantabria, Catalonia, Canare, Comunitatea Valenciană, Madrid, Murcia, Navarra și Țara Bascilor, programele se concentrează pe reabilitarea energetică, accesibilitate și conservarea clădirilor. În Țara Bascilor, sprijinul variază între 25% și 60% din valoarea investiției.

Prin aceste măsuri, guvernul spaniol își propune să stimuleze repopularea satelor și să susțină dezvoltarea durabilă a comunităților rurale, oferind un sprijin financiar considerabil pentru locuitorii sau investitorii care aleg să se mute în mediul rural.