Relansare economică. Ministerul Finanțelor propune investiții strategice și simplificări fiscale

Ministerul Finanțelor a prezentat, joi, un pachet legislativ menit să accelereze relansarea economică, să sprijine investițiile strategice și să modernizeze cadrul fiscal-bugetar, în concordanță cu politicile europene și naționale. Proiectul urmărește și optimizarea conformării contribuabililor și mobilizarea resurselor către sectoare cu valoare adăugată ridicată.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a declarat:

„În ultimii ani, România a beneficiat de investiții publice fără precedent care au susținut dezvoltarea - prin fonduri europene, programe naționale și proiecte majore de infrastructură, iar acest efort va continua, inclusiv prin noi instrumente europene. Totuși, dezvoltarea economică nu poate depinde doar de această componentă - investițiile private sunt esențiale pentru creștere.

Pachetul de relansare pe care îl propunem azi sprijină direct investițiile și productivitatea, oferă companiilor și antreprenorilor stabilitate, reguli mai simple și stimulente reale pentru modernizare și inovare. Astfel consolidăm competitivitatea economiei, susținem creșterea PIB-ului și, împreună cu utilizarea eficientă a fondurilor europene, vizăm o revenire sustenabilă a economiei pe traiectoria sa de dezvoltare în orizontul 2027–2028”.

Proiectul urmărește patru obiective principale: stimularea investițiilor strategice și atragerea capitalului în sectoare industriale importante, îmbunătățirea lichidității companiilor, simplificarea fiscală și reducerea poverii contribuabililor, precum și creșterea rezilienței economice prin modernizare tehnologică și susținerea cercetării-dezvoltării.

Pachetul introduce mai multe facilități fiscale și simplificări pentru contribuabili:

Bonificație de 3% din impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor și impozitul pe venit datorat de persoanele fizice pentru anul fiscal 2025, condiționată de depunerea declarației și plata integrală până la 15 aprilie 2026. Declarația Unică va fi precompletată în SPV din martie.

Majorarea plafonului pentru TVA la încasare de la 4,5 milioane lei la 5 milioane lei în 2026 și la 5,5 milioane lei în 2027.

Pentru microîntreprinderi:

Termenul pentru angajarea primului salariat este prelungit la 90 de zile

Vânzările ocazionale de mijloace fixe nu mai intră în calculul plafonului de 100.000 euro și posibilitatea revenirii la regimul micro de la începutul anului

Concediile medicale ale unicului angajat nu duc la pierderea regimului fiscal dacă depășesc cumulat 30 zile/an

Pragul de încadrare a bunurilor ca mijloace fixe crește de la 2500 lei la 5000 lei. Astfel, este redusă birocrația și sporește lichiditatea firmelor.

Proiectul prevede finanțarea investițiilor strategice și sectoriale prin: granturi, credite fiscale, garanții de stat, bonificații de dobândă și aport la capital. Investițiile trebuie menținute cel puțin 5 ani. Întreprinderile active trebuie să aibă o cifră de afaceri medie anuală în ultimii trei ani de cel puțin 50 de milioane de lei și active de cel puțin 50 de milioane de lei.

Schemele de ajutor de stat exceptate de notificarea europeană se aplică pentru:

Industria prelucrătoare cu deficit comercial de cel puțin 50 de milioane de lei și valorificarea resurselor minerale critice sau tehnologii „zero net” de cel puțin 75 de milioane de lei

Investiții în cercetare-dezvoltare pentru tehnologii înalte cu valori între 5 și 50 de milioane de lei

Industria de apărare cu investiții de cel puțin 10 milioane de lei

Formele de sprijin includ granturi, credite fiscale pe 7 ani și deduceri suplimentare de 200% pentru cheltuielile cu active corporale și necorporale în sectorul cercetării. Bugetul pentru principalele scheme este de 1,05 miliarde euro.

„BID S.A. este autorizată să implementeze scheme de finanțare și garantare în numele statului, atât în condiții de piață, cât și ca măsuri de ajutor de stat, pentru susținerea autorităților locale și a companiilor private de toate dimensiunile. BID poate participa la înființarea de vehicule investiționale și fonduri de investiții alături de instituții financiare internaționale pentru susținerea inovației și a companiilor cu creștere rapidă. Pentru anul 2026, Ministerul Finanțelor va transfera suma de 1 miliard de lei către BID în vederea implementării acestor instrumente financiare”, se arată în comunicat.

Programul „INVESTIM ACASĂ” sprijină românii din străinătate care se întorc pentru a deschide afaceri, prin împrumuturi garantate parțial de stat și capital de rebate de până la 20.000 euro per proiect, cu un buget de 100 milioane euro pentru perioada 2026-2029. Se estimează atragerea unui volum de investiții de 250 milioane lei.

Extinderea cadrului pentru fondurile de pensii private: administratorii pot investi până la 1% din totalul activelor în active private de capital, cu posibilitatea majorării până la 5% dacă statul sau BID dețin participații în respectivele entități sau prin PNRR.

Stimulente pentru piața de capital: se introduce un stimulent fiscal pentru listarea/menținerea la bursă, constând în deducerea suplimentară de 50% a cheltuielilor aferente procesului de admitere și menținere la tranzacționare în primul an.

Persoanele fizice beneficiază de deducerea sumelor plătite pentru dobândirea de acțiuni, obligațiuni sau titluri de participare la ETF-uri, în limita a 400 euro anual. Se mențin și se clarifică facilitățile pentru contribuțiile la fonduri de pensii facultative, ocupaționale și produse paneuropene (PEPP) în limita a 400 euro anual.

Instrumente pentru export și internaționalizare: Ministerul Finanțelor poate transfera până la 1 miliard lei către Exim Banca Românească pentru susținerea creditelor la export și investițiilor românești în străinătate.

Programul 2026-2028 - Facilitatea Națională pentru pregătirea proiectelor și asistență tehnică pentru parteneriate publice private (PPP): programul are o alocare totală de până la 25 milioane euro pentru pregătirea și lansarea marilor proiecte de investiții publice și public-private. Se înființează totodată Comitetul interministerial privind proiecte în parteneriat public-privat (CI3P) pentru coordonarea politicilor și monitorizarea implementării acestor proiecte.

Implementarea pachetului va avea multiple efecte:

Crearea de mii de locuri de muncă înalt calificate, direct și indirect

Dezvoltare regională și reducerea disparităților teritoriale

Creșterea veniturilor bugetare prin taxe, impozite și contribuții sociale aferente noilor activități economice

Reducerea deficitului comercial prin stimularea producției interne și creșterea capacității de export

Accelerarea inovării, digitalizării și tranziției verzi prin investiții în tehnologii „zero net” și cercetare-dezvoltare

Îmbunătățirea lichidității și predictibilității pentru IMM-uri

Deși se estimează o diminuare temporară a veniturilor bugetare (de exemplu, -2,1 miliarde lei în 2026), aceasta va fi compensată pe termen mediu de creșterea veniturilor din taxe și impozite generate de noile investiții și de reducerea cheltuielilor bugetare prin modernizarea și eficientizarea administrației publice. Măsurile sunt concepute pentru a asigura sustenabilitatea fiscală pe termen mediu și lung, cu efecte pozitive asupra stabilității macroeconomice.

Proiectul de act normativ poate fi consultat pe website-ul Ministerului Finanțelor, în secțiunea Transparență decizională.

(sursa: Mediafax)