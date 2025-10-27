România, printre țările cu cele mai mari prețuri la energie din Europa. Ministrul Bogdan Ivan cere soluții la nivel european

România se menține printre statele europene cu cele mai mari tarife la energie, potrivit ministrului Energiei, Bogdan Ivan. În acest context, demnitarul a adus problema pe agenda CESEC – Grupul la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est, reuniune organizată luni la București, la care au participat 16 miniștri din regiune.

„România are în continuare unul dintre cele mai ridicate prețuri la energie din Europa. Tocmai de aceea, am adus acest subiect direct pe masa deciziilor CESEC și l-am invitat la București pe Comisarul European pentru Energie, pentru a discuta soluții concrete”, a declarat Bogdan Ivan.

Printre prioritățile discutate se numără investițiile în capacități de producție de bază – hidro, gaze și nuclear –, modernizarea rețelelor de transport și distribuție, precum și dezvoltarea sistemelor de stocare inteligentă a energiei, menite să echilibreze consumul.

„Este nevoie de un parteneriat regional strâns, susținut prin finanțare europeană, pentru a asigura o piață energetică stabilă și competitivă”, a subliniat ministrul.

În urma reuniunii, participanții au agreat instrumentele financiare și de cooperare care vor permite implementarea acestor măsuri în următorii doi ani. Bogdan Ivan a anunțat, totodată, că România a reușit să atragă o creștere semnificativă a fondurilor europene dedicate interconectării energetice: „Am obținut de cinci ori mai multe fonduri – de la 6 la 30 de miliarde de euro”.

Reuniunea CESEC are ca obiectiv consolidarea cooperării între statele din Europa Centrală și de Sud-Est pentru asigurarea securității energetice și dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere de energie.