Jurnalul.ro Sport Fotbal international Neymar își prelungește contractul cu echipa braziliană Santos până la finalul anului 2026

Neymar își prelungește contractul cu echipa braziliană Santos până la finalul anului 2026

de Redacția Jurnalul    |    10 Ian 2026   •   23:40
Neymar își prelungește contractul cu echipa braziliană Santos până la finalul anului 2026
Sursa foto: Hepta/Neymar

Clubul Santos a confirmat prelungirea contractului lui Neymar până la finalul anului 2026, starul brazilian declarând că speră să revină în echipa națională și să participe la Cupa Mondială din 2026, găzduită de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Contractul lui Neymar, care va împlini 34 de ani pe 5 februarie, urma să expire la 31 ianuarie 2025.

Anunțul a fost făcut printr-un mesaj video publicat de club, în care atacantul și-a exprimat atașamentul față de echipa care l-a lansat în fotbalul mare.

„Santos este casa mea, aici mă simt acasă. Alături de voi vreau să împlinesc visele care mi-au mai rămas”, a transmis Neymar.

Unul dintre aceste obiective este prezența la Campionatul Mondial din 2026, programat între 11 iunie și 19 iulie.

Totuși, revenirea în naționala Braziliei nu este garantată. Fostul jucător al FC Barcelona (2013–2017) și Paris Saint-Germain (2017–2023) nu a mai fost convocat din octombrie 2023, în ciuda unui palmares impresionant: 128 de selecții și 79 de goluri, record absolut pentru selecționata „Seleção”.

Problemele medicale i-au afectat serios continuitatea în ultimii ani. Neymar a fost nevoit să se oprească frecvent din cauza accidentărilor, iar luna trecută a suferit o artroscopie la genunchi, intervenție care a decurs cu succes.

Selecționerul Braziliei, Carlo Ancelotti, a subliniat în mai multe rânduri că Neymar rămâne o opțiune doar dacă va fi complet refăcut din punct de vedere fizic. Prelungirea cu Santos îi oferă însă șansa de a-și recăpăta forma și de a-și relansa candidatura pentru ultimul mare turneu al carierei sale.

(sursa: Mediafax)

