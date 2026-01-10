Iranul „aspiră la libertate”, Statele Unite sunt „pregătite să ajute”, spune Trump

'Iranul aspiră la libertate, cum poate niciodată înainte. Statele Unite sunt pregătite să ajute!!!', a scris preşedintele american pe platforma sa Truth Social.
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat sâmbătă că Uniunea Europeană susţine 'deplin' manifestaţiile masive din Iran şi condamnă 'represiunea violentă' împotriva participanţilor.
Protestele împotriva înrăutăţirii condiţiilor economice au erupt pe 28 decembrie la Teheran şi s-au răspândit rapid în alte părţi ale Iranului.
Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat vineri că ţara sa 'nu va da înapoi' în faţa valului de contestare care ia amploare şi reprezintă o provocare serioasă pentru Republica islamică instituită în 1979.AGERPRES