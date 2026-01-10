Jurnalul.ro › Ştiri › Externe › Iranul „aspiră la libertate”, Statele Unite sunt „pregătite să ajute”, spune Trump Iranul „aspiră la libertate”, Statele Unite sunt „pregătite să ajute”, spune Trump

Sursa foto: Hepta/Protestele împotriva înrăutăţirii condiţiilor economice au erupt pe 28 decembrie la Teheran şi s-au răspândit rapid în alte părţi ale Iranului

Preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că Iranul 'aspiră la libertate' şi că Statele Unite sunt 'pregătite să ajute', în timp ce mişcarea de contestare a puterii de la Teheran ia amploare în Republica islamică, transmite AFP.