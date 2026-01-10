x close
de Redacția Jurnalul    |    10 Ian 2026   •   23:20
Iranul „aspiră la libertate”, Statele Unite sunt „pregătite să ajute”, spune Trump
Sursa foto: Hepta/Protestele împotriva înrăutăţirii condiţiilor economice au erupt pe 28 decembrie la Teheran şi s-au răspândit rapid în alte părţi ale Iranului

Preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că Iranul 'aspiră la libertate' şi că Statele Unite sunt 'pregătite să ajute', în timp ce mişcarea de contestare a puterii de la Teheran ia amploare în Republica islamică, transmite AFP.

'Iranul aspiră la libertate, cum poate niciodată înainte. Statele Unite sunt pregătite să ajute!!!', a scris preşedintele american pe platforma sa Truth Social.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat sâmbătă că Uniunea Europeană susţine 'deplin' manifestaţiile masive din Iran şi condamnă 'represiunea violentă' împotriva participanţilor.

Protestele împotriva înrăutăţirii condiţiilor economice au erupt pe 28 decembrie la Teheran şi s-au răspândit rapid în alte părţi ale Iranului.

Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat vineri că ţara sa 'nu va da înapoi' în faţa valului de contestare care ia amploare şi reprezintă o provocare serioasă pentru Republica islamică instituită în 1979.AGERPRES

Subiecte în articol: Donald Trump Iran libertate
