Puterea strugurilor negri: Medicul neurochirurg Vlad Ciurea: „Sunt formidabili!”

Resveratroul este substanța activă din strugurii negri, cu efecte antioxidante puternice.

„Știți că strugurele negru are resveratrol care pune în funcțiune activitatea creierului și curăță celula nervoasă, este formidabil”, spune acad. prof. dr. Vlad Ciurea, medic neurochirurg, potrivit dcmedical.ro.

Beneficiile strugurilor negri

Resveratrolul se găsește mai ales în coaja strugurelui negru si are efecte asupra sistemului nervos, ajutând la protecția celulelor și susținerea funcțiilor cognitive. Protejează împotriva stresului oxidativ și a unor afecțiuni neurodegenerative. De asemenea, sprijină buna funcționare a neuronilor prin protejarea membranei celulare și prin susținerea proceselor de reparare la nivel microscopic.

Tootodată, ajută la scădera colesterolului și la buna funcționare a sistemului circulator.

Consumul regulat de struguri negri, ca fruct proaspăt sau suc natural, contribuie la menținerea clarității mentale, memoriei și capacității de concentrare.

