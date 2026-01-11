x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Viaţă sănătoasă Frumos si sanatos Puterea strugurilor negri: Medicul neurochirurg Vlad Ciurea: „Sunt formidabili!”

Puterea strugurilor negri: Medicul neurochirurg Vlad Ciurea: „Sunt formidabili!”

de Redacția Jurnalul    |    11 Ian 2026   •   00:10
Puterea strugurilor negri: Medicul neurochirurg Vlad Ciurea: „Sunt formidabili!”
Sursa foto: AndrewHagen/Getty Images/iStockphoto/Resveratrolul din strugurii negri au puternice efecte antioxidante.

Strugurii negri au beneficii uimitoare asupra sănătății, îndeosebi pentru funcția cognitivă și circulația sanguină.

Resveratroul este substanța activă din strugurii negri, cu efecte antioxidante puternice. 

„Știți că strugurele negru are resveratrol care pune în funcțiune activitatea creierului și curăță celula nervoasă, este formidabil”, spune acad. prof. dr. Vlad Ciurea, medic neurochirurg, potrivit dcmedical.ro.

Beneficiile strugurilor negri

Resveratrolul se găsește mai ales în coaja strugurelui negru si are efecte asupra sistemului nervos, ajutând la protecția celulelor și susținerea funcțiilor cognitive. Protejează împotriva stresului oxidativ și a unor afecțiuni neurodegenerative. De asemenea, sprijină buna funcționare a neuronilor prin protejarea membranei celulare și prin susținerea proceselor de reparare la nivel microscopic.

Tootodată, ajută la scădera colesterolului și la buna  funcționare a sistemului circulator. 

Consumul regulat de struguri negri, ca fruct proaspăt sau suc natural, contribuie la menținerea clarității mentale, memoriei și capacității de concentrare.

 

Citește și Ce se întâmplă cu corpul tău dacă mănânci struguri în fiecare zi

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: struguri Vlad Ciurea resveratrol
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri