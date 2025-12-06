MIPE a lansat noul tablou de bord al absorbției fondurilor europene

Acum, toți cetățenii au acces la date actualizate constant ale proiectelor finanțate în toate județele României, precum și principalele statistici privind utilizarea acestor fonduri. Prin intermediul hărții interactive, cetățenii, jurnaliștii, reprezentanții autorităților locale și ai societății civile pot vizualiza lista completă a proiectelor contractate, având la dispoziție date esențiale despre beneficiari, localizare, programe de finanțare, valori eligibile și stadiul implementării. Platforma asigură o imagine unitară asupra utilizării fondurilor europene și permite explorarea rapidă a proiectelor fie după număr, fie după valoarea totală a investițiilor din fiecare județ.

Tabloul de bord include funcționalități avansate precum filtrarea datelor în funcție de programele de finanțare, accesul detaliat la proiecte la nivel de județ și localitate și consultarea fișelor individuale aferente fiecărui cod SMIS. În plus, utilizatorii pot vizualiza grafice, indicatori de performanță și clasamente care sintetizează situația la nivel național, facilitând realizarea de analize comparative între județe, evaluarea distribuției investițiilor sau identificarea localităților cu cele mai multe proiecte finanțate. Informațiile prezentate sunt agregate din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, utilizat pentru depunerea și derularea proiectelor, și actualizate periodic, astfel încât tabloul de bord să reflecte fidel evoluția programelor aferente Politicii de Coeziune 2021–2027.

Instrumentul reprezintă un reper pentru creșterea transparenței în utilizarea fondurilor europene, cât și un sprijin real în fundamentarea deciziilor de politică publică. Autoritățile locale pot identifica rapid domeniile în care sunt necesare intervenții suplimentare sau noi proiecte, în timp ce cetățenii și mediul de afaceri pot urmări oportunitățile de dezvoltare generate de investițiile europene la nivel local și regional.

Prin noua platformă, MIPE consolidează transparența în utilizarea fondurilor europene, oferind publicului informații ușor de accesat și de interpretat. Acest demers sprijină eficientizarea investițiilor administrației locale și fundamentarea deciziilor privind politicile publice, oferind autorităților posibilitatea de a identifica rapid zonele în care sunt necesare intervenții suplimentare sau noi proiecte. De asemenea, toți cetățenii României, cât și investitorii au dreptul la o imagine clară asupra investițiilor aflate în derulare, inclusiv a oportunităților de dezvoltare la nivel local și regional.