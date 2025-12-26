x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Donald Trump anunță o nouă clasă de nave de război care îi va purta numele

Donald Trump anunță o nouă clasă de nave de război care îi va purta numele

de Redacția Jurnalul    |    26 Dec 2025   •   23:00
Donald Trump anunță o nouă clasă de nave de război care îi va purta numele
Sursa foto: Hepta/Donald Trump ia o altă decizie șocantă.

Președintele american Donald Trump a anunțat, luni, lansarea unei noi clase de nave de război care îi va purta numele, într-un gest extrem de neobișnuit pentru un lider în exercițiu.

Declarația a fost făcută de la reședința sa privată de la Mar-a-Lago, Florida, în cadrul unei conferințe de presă.

Liderul de la Casa Albă a spus că două nave de război din „Trump Class USS Defiant” vor fi construite inițial, urmând ca proiectul să fie extins ulterior la 20–25 de nave noi, potrivit Reuters.

Președintele a subliniat că aceste nave vor fi „cele mai bune din lume”, mai mari, mai rapide și de 100 de ori mai puternice decât cele mai mari nave de război construite anterior în Statele Unite.

Această decizie marchează un moment inedit deoarece, în mod tradițional, numele președinților americani nu sunt atribuite navelor în timpul mandatului lor.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: nave razboi donald trump
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri