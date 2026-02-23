Moldova are nevoie de 20 de miliarde de euro pentru reabilitarea drumurilor

Secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Nicolae Mîndra, a declarat că aceste fonduri sunt necesare pentru implementarea elementelor-cheie ale Strategiei naționale de mobilitate, care includ întreținerea, reabilitarea și construcția de drumuri noi.

Oficialul a precizat că suma estimată este una foarte mare în raport cu capacitatea bugetară a statului, iar modernizarea rețelei rutiere trebuie realizată etapizat, pe termen lung. În același timp, acesta a subliniat că investițiile constante în întreținere reprezintă cel mai eficient mecanism pentru reducerea costurilor totale în timp.

Potrivit datelor Administrației de Stat a Drumurilor, pentru o exploatare corespunzătoare a infrastructurii rutiere ar fi necesare anual aproximativ 6 miliarde de lei moldovenești. Anul trecut au fost alocate 2,5 miliarde de lei moldovenești, (1 leu moldovenesc = 0,26 RON) dintre care peste 1 miliard a fost direcționat pentru întreținere. Diferența arată că sectorul continuă să fie subfinanțat.

Nicolae Mîndra a explicat și degradarea accentuată a drumurilor în această iarnă, invocând un cumul de factori: precipitații abundente și fluctuații frecvente de temperatură în jurul valorii de zero grade. În asemenea condiții, carosabilul îngheață și se dezgheață repetat, ceea ce generează fisuri și distrugeri ale stratului de asfalt.

Secretarul de stat a menționat că straturile tradiționale de asfalt sunt proiectate să reziste până la temperaturi de minus 8-10 grade Celsius, iar materialele utilizate sunt de tip clasic. El a calificat sezonul rece drept un „test de stres” pentru rețeaua rutieră, care a scos în evidență faptul că o mare parte a drumurilor nereabilitate în ultimii 15 ani este învechită și nu mai corespunde standardelor actuale.

Guvernul de la Chișinău urmează să examineze proiectul privind distribuirea resurselor Fondului rutier, în valoare de 1,82 miliarde de lei moldovenești, pentru lucrările planificate în acest an.