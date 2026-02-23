Motorina se scumpește din nou: De la 5 lei, la peste 8 lei litrul, în șase ani

Prețul motorinei a depășit pragul de 8,2 lei pe litru în mai multe benzinării din România, confirmând aproape matematic o prognoză făcută în urmă cu doar câteva săptămâni de Asociația Energia Inteligentă (AEI). Potrivit unui studiu publicat de organizație, creșterea nu este rezultatul unei crize de aprovizionare, ci al unei combinații periculoase între tensiuni globale, fiscalitate ridicată și vulnerabilități regionale

De la prognoză la realitate

În analiza intitulată „Crizele regionale pot scumpi serios carburanții în România. Motorina, vulnerabilul energetic al țării”, AEI estima o creștere a prețului motorinei cu aproximativ 9%, până la 8,19 lei/litru. La mai puțin de trei săptămâni distanță, în unele stații de alimentare prețul a ajuns deja la 8,20 lei/litru.

„Întrebarea nu mai este dacă vor mai crește prețurile, ci cât și cât de repede”, arată analiza semnată de Dumitru Chisăliță, președintele AEI.

Cum s-a ajuns aici: de la 5 lei la peste 8 lei în șase ani

În 2020, un litru de benzină costa aproximativ 5,27 lei, iar motorina 5,76 lei. În prezent, prețurile se apropie de 7,9 lei/l pentru benzină și 8,2 lei/l pentru motorină, ceea ce înseamnă o creștere de peste 40%.

Diferența majoră nu este însă doar la prețul final, ci în structura acestuia. Dacă în 2020 statul încasa circa 46% din valoarea unui plin de carburant, în 2026 ponderea taxelor a ajuns la aproximativ 56%. Accizele și TVA-ul au crescut semnificativ, iar potrivit AEI, circa 70% din scumpirea totală din ultimii șase ani este explicată de fiscalitate, restul fiind legat de costuri operaționale și logistice.

Petrolul Brent urcă, România nu rămâne imună

Între finalul anului 2025 și 22 februarie 2026, cotația petrolului Brent a crescut cu aproape 19%. În aceeași perioadă, motorina din România s-a scumpit cu circa 8,5%, însă aproape jumătate din această majorare este pusă pe seama accizelor.

Concluzia AEI este clară: prețul intern nu a reflectat încă integral scumpirea internațională. Având în vedere că România importă aproximativ două treimi din produsele petroliere, diferențele nu pot fi menținute mult timp.

Incidentul Druzhba și efectele regionale

La finalul lunii ianuarie 2026, livrările de petrol rusesc prin conducta Druzhba către Ungaria și Slovacia au fost întrerupte în urma unui incident pe teritoriul Ucrainei. Ungaria a fost nevoită să apeleze la rezerve strategice și la rute alternative, mai costisitoare.

Deși România nu depinde direct de rafinăriile ungare, piața carburanților este una regională, iar costurile logistice se propagă rapid, mai ales în vestul țării. Motorina, carburant esențial pentru transport și agricultură, este cea mai expusă.

Trei scenarii pentru perioada următoare

Potrivit AEI, există trei direcții posibile:

Stabilizare rapidă , dacă tensiunile regionale se atenuează și Brent se calmează – prețuri între 8,1 și 8,3 lei/l;

Tensiune controlată , cu scumpiri graduale până la 8,5 lei/l;

Scenariul unor prețuri mult mai mari, considerat în acest moment puțin probabil.

Propunerea AEI: mecanism de intervenție temporară

Asociația Energia Inteligentă atrage atenția că o creștere de peste 10% a prețului motorinei într-un interval de sub trei luni ar necesita o intervenție a statului. AEI propune un mecanism temporar și flexibil, care să funcționeze ca un „airbag” economic: ajustări fiscale limitate în timp, sprijin țintit pentru categoriile vulnerabile și sectoarele strategice, fără distorsionarea pieței.

„România nu este într-o criză de carburant, ci într-o criză de expunere la preț”, subliniază Dumitru Chisăliță. Potrivit acestuia, protejarea populației și a economiei nu presupune intervenții brutale, ci decizii calibrate, inteligente și temporare.