Val de arestări în Iran: sute de persoane reținute pentru că ar fi transmis informații către Israel

Iranul a arestat 500 de persoane acuzate că au împărtășit informații cu inamicii, a declarat duminică șeful poliției Republicii Islamice, în timp ce avioanele de vânătoare israeliene și americane continuă să atace noi ținte în țară.

Jumătate din aceste cazuri au implicat incidente grave „inclusiv persoane care au furnizat informații pentru lovirea țintelor și persoane care au filmat locațiile atacurilor și le-au trimis”, a declarat Ahmadreza Radan. El nu a intrat în detalii despre momentul în care au avut loc arestările.

Anterior, presa iraniană a relatat duminică zeci de arestări în mai multe regiuni.

În nord-vestul Iranului, agenția de știri semi-oficială Tasnim a declarat că 20 de persoane au fost arestate sub acuzațiile procuraturii provinciale că au trimis Israelului detalii despre locațiile activelor militare și de securitate ale Iranului.

În nord-estul Iranului, care a rămas relativ neatins de atacurile aeriene, Tasnim a raportat arestarea a 10 persoane, unele dintre ele acuzate că au colectat informații despre locații sensibile și infrastructură economică.

„În timp ce inamicul sionist (Israelul) și SUA încearcă să invadeze Iranul, aceștia activează simultan mercenari și spioni pentru a organiza revolte, ca următor pas”, a declarat o filială provincială a organizației de informații a Gărzilor Revoluționare, potrivit lui Tasnim.

Rețeaua de știri a relatat, de asemenea, că trei persoane au fost reținute în provincia Lorestan, în vestul țării, pentru că „au încercat să tulbure opinia publică… și să ardă simboluri de doliu”.

Israelul a început să vizeze punctele de control al securității pe baza informațiilor primite de la informatori aflați la fața locului, reprezentând o nouă fază a atacului său asupra Iranului, a declarat săptămâna aceasta pentru Reuters o sursă la curent cu strategia militară a Israelului.

În ianuarie, cu câteva săptămâni înainte ca SUA și Israelul să lanseze războiul actual împotriva Iranului, în Iran au avut loc proteste antiguvernamentale pe scară largă, care au fost reprimate în cea mai sângeroasă represiune din istoria Republicii Islamice.

Autoritățile au dat vina pe Israel și SUA pentru instigarea a ceea ce au numit „revolte violente” menite să răstoarne establishmentul clerical.

