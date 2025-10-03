Nicușor Dan a promulgat legea care schimbă Codul Rutier: șoferii cu permis B primesc dreptul de a conduce tractoare lente

Actul introduce în legislație categoria Tr1 – tractoare agricole și forestiere cu viteză maximă de 40 km/h – și o echivalează direct cu permisul de conducere categoria B. Măsura are efecte imediate și este văzută drept un sprijin major atât pentru mediul urban, cât și pentru cel rural, potrivit Stiri pe surse.

Ce aduce nou legea: categoria Tr1 și echivalarea cu permisul B

Se introduce categoria Tr1 , destinată tractoarelor agricole/forestiere cu viteză maximă constructivă de 40 km/h.

Orice șofer cu permis categoria B va putea conduce legal un tractor Tr1 și chiar ansambluri formate din tractor și una-două remorci, fără limită de masă totală autorizată, dar cu respectarea vitezei maxime de 40 km/h.

Nu este nevoie de examen suplimentar , iar echivalarea B ↔ Tr1 va fi înscrisă pe noile permise în maximum 90 de zile. Până atunci, posesorii de permise B sau Tr pot circula legal, chiar dacă pe document nu apare mențiunea Tr1.

Vârsta minimă pentru Tr1 este 18 ani, iar permisul are aceeași valabilitate administrativă ca B: 10 ani.

Cine câștigă din schimbare: agricultori, firme și persoane fizice

Legea este motivată prin:

Deficitul de forță de muncă în agricultură și nevoia de a valorifica utilajele cumpărate prin Planul Național Strategic 2023–2027.

Alinierea la practica europeană , unde multe state permit deja conducerea tractoarelor lente cu permisul B.

Simplificarea birocrației: fermele și gospodăriile nu mai trebuie să trimită angajații la școli de șoferi specializate pentru utilaje lente.

Astfel, atât în mediul rural, unde utilajele agricole sunt indispensabile, cât și în orașe, unde tractoarele sunt utilizate pentru lucrări edilitare sau de întreținere, accesul la personal calificat devine mai rapid.

Limite clare: unde nu se aplică regula

Noua lege nu schimbă cerințele pentru tractoarele care depășesc categoria Tr1 (mai rapide sau cu alte caracteristici).

Pentru acestea, rămâne necesar permisul categoria Tr .

Viteza maximă pentru Tr1 rămâne fixată la 40 km/h, indiferent de numărul de remorci sau masa totală.

România aduce Codul Rutier în pas cu realitățile din agricultură și infrastructură: șoferii cu permis B primesc acces direct la categoria Tr1, fără examene suplimentare, ceea ce reduce birocrația și ajută fermele și autoritățile să își acopere rapid nevoile de personal. Regula păstrează însă o limită clară de siguranță – viteza maximă de 40 km/h pentru tractoarele lente.