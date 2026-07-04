România este din nou, campioana absolută a Europei la morți în accidente

Peste 19.917 de persoane au murit în accidente rutiere în UE în 2021, conform celor mai recente cifre publicate de Eurostat, relatează Euronews.

Numărul accidentelor rutiere mortale din UE a crescut cu 6%, după un deceniu de scădere continuă, arată cele mai recente date.

Unele țări din Europa de Est înregistrează cel mai mare număr de decese pe șosele la un milion de locuitori.

Puțin sub 20.000 de persoane au fost ucise pe drumurile blocului comunitar în 2021, comparativ cu cifrele din 2020 de 18.834. Numărul reprezintă o scădere fără precedent cauzată de restricțiile COVID, care au afectat transportul public, potrivit sursei.

Cele mai recente date marchează sfârșitul scăderii constante a numărului anual de decese cauzate de accidente rutiere în UE.

Cifrele generale indică însă o scădere substanțială față de 2011. În anul respectiv, peste 28.000 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere.

Principalii contribuitori la creșterea cifrelor din UE au fost Franța, Germania și Italia. Aceste țări au unele dintre cele mai extinse rețele rutiere. De asmenea, au și cele mai multe mașini, mai specifică sursa.

În ceea ce privește ratele ridicate, țările membre estice, România, Bulgaria și Letonia, au condus numărul de accidente rutiere mortale. Ele se află în topul clasamentului în ciuda reducerii numărului de decese la sub pragul de 100 de decese la un milion.

Datele Eurostat arată că România are 93 de decese în accidentele rutiere la un număr de un milion de locuitori. Acest număr plasează țara pe primul loc în clasament.

Uniunea Europeană și-a anunțat planul de reformare și standardizare a testelor de efort la nivelul întregului bloc comunitar. Planul a fost creat pentru a încerca să se reducă numărul deceselor cauzate de accidente rutiere, în luna martie a acestui an, conform sursei citate.

Noua propunere își dorește să stabilească vârsta legală pentru susținerea unui examen de conducere la 17 ani. De asemenea, dorește să introducă o perioadă de probă de doi ani pentru noii titulari de permise de conducere.

Reformele trebuie însă accelerate, pentru a îndeplini obiectivul UE de a înjumătăți numărul deceselor cauzate de accidentele rutiere până în 2030, afirmă Consiliul European pentru Siguranța Transporturilor.

„Acum depinde de statele membre și de Parlamentul European să se asigure că acest pachet nu este diluat pe calea adesea periculoasă de a deveni lege”, adaugă Consiliul, conform aceleiași surse.

(sursa: Mediafax)