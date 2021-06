OMV Petrom investește circa 70 de milioane de euro la Petrobrazi

OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, va investi aproximativ 70 de milioane de euro la rafinăria Petrobrazi, pentru înlocuirea unor instalații esențiale în procesul de rafinare, anunță compania.

Este vorba despre cele patru camere de cocsare care, la temperaturi foarte înalte, asigură etapa de transformare a componentelor grele în produse superioare.

Radu Căprău, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru Downstream Oil: „Investim constant în modernizarea rafinăriei Petrobrazi. Înlocuirea camerelor de cocsare este un proiect cu un grad de complexitate tehnică și organizatorică foarte ridicat. Noile unități vor avea o contribuție importantă la creșterea eficienței și a siguranței operațiunilor noastre.”

Cele patru camere de cocsare sunt proiectate pentru o durată viață de peste 20 de ani și 5.000 de cicluri de funcționare, și vor fi realizate în România. Greutatea unei camere de cocsare este de aproape 200 de tone, cu un diametru de circa 6 metri, iar înălțimea / lungimea de aproximativ 30 de metri. Macaraua folosită pentru înlocuirea camerelor de cocsare va avea o înălțime de circa 140 de metri și, în funcție de condițiile atmosferice, va putea fi văzută din București.

Procesul de înlocuire a camerelor de cocsare se va derula în perioada 2021 – 2023; aproximativ 11 milioane de euro vor fi investiți anul acesta.

Petrobrazi are o capacitate totală de procesare a țițeiului de 4,5 milioane de tone pe an. Începând din 2005, OMV Petrom a investit aproximativ 1,8 miliarde de euro în rafinărie, o treime din această investiție contribuind la reducerea impactului asupra mediului.



OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de țiței și gaze la nivel de grup de 53 milioane bep în 2020. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual și operează o centrală electrică de înaltă eficiență de 860 MW. Pe piața distribuției de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România și țările învecinate prin intermediul a 790 benzinării, la sfârșitul lui martie 2021, sub două branduri, OMV și Petrom.

(sursa: Mediafax)