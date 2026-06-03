Paradox la pompă: prețul carburanților a explodat, dar românii au consumat mai mult

Specialiștii spun însă că fenomenul are explicații economice clare și reflectă atât intensificarea activității economice, cât și temerile privind noi majorări de prețuri.

Carburanți mai scumpi cu până la 30% față de anul trecut

Potrivit datelor analizate de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, prețul mediu al benzinei a urcat de la 7,97 lei/litru în februarie la 8,97 lei/litru în martie 2026, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 12,5%. În cazul motorinei, majorarea a fost și mai accentuată, de aproape 20%, de la 8,20 lei/litru la 9,81 lei/litru.

Raportat la martie 2025, benzina era mai scumpă cu 24,4%, iar motorina cu aproape 30%, procente care, în mod normal, ar fi trebuit să determine o reducere a consumului.

Consumul a crescut în ciuda scumpirilor

Realitatea din piață a fost însă diferită. Consumul de benzină a crescut cu 8,4% față de luna februarie, ajungând la 152.000 de tone, în timp ce consumul de motorină a înregistrat un salt spectaculos de peste 21%, până la aproape 468.000 de tone. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, consumul de benzină este mai mare cu peste 17%, iar cel de motorină cu aproximativ 6%.

Românii și firmele au circulat mai mult

O explicație importantă pentru această evoluție este creșterea mobilității. Estimările privind traficul rutier arată că vehiculele au parcurs în martie aproximativ 12,3 miliarde de kilometri, față de 11,3 miliarde în februarie, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 10%. Acest lucru explică majorarea consumului de benzină, asociată în principal traficului autoturismelor și vehiculelor ușoare.

Motorina ridică cele mai multe semne de întrebare

În cazul motorinei, însă, simpla creștere a traficului nu explică întreaga evoluție. Specialiștii estimează că majorarea mobilității ar fi justificat un consum de aproximativ 420.000 – 425.000 de tone, însă volumul real a fost cu aproape 50.000 de tone mai mare.

Această diferență sugerează existența unor factori suplimentari, printre care constituirea de stocuri și cumpărările preventive realizate de companii.

Teama de noi scumpiri a influențat piața

Economiștii explică faptul că firmele reacționează nu doar la prețurile actuale, ci și la așteptările privind evoluțiile viitoare. În condițiile în care piața anticipa noi majorări ale carburanților, numeroși transportatori, constructori, fermieri și operatori logistici au preferat să își mărească rezervele de combustibil.

Pentru aceste sectoare economice, motorina reprezintă o resursă esențială, iar activitatea nu poate fi suspendată doar pentru că prețurile cresc temporar. Astfel, multe companii au ales să cumpere mai mult și mai repede, pentru a se proteja de costuri și mai mari în lunile următoare.

Semnalul transmis de economia reală

Analiza arată că evoluția din martie 2026 nu indică o economie aflată în retragere, ci una activă. Creșterea consumului este alimentată atât de intensificarea activităților economice sezoniere, precum agricultura și construcțiile, cât și de comportamentul preventiv al companiilor.

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, datele demonstrează că, în perioade de incertitudine, anticipațiile privind viitorul pot avea un impact mai mare decât prețurile actuale. În loc să reducă cererea, scumpirea accelerată a carburanților a determinat o parte importantă a pieței să cumpere mai mult și mai repede.