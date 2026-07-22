Cod roșu de inundații în Dâmbovița și Prahova. Hidrologii avertizează asupra viiturilor rapide

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis miercuri, 22 iulie, o avertizare hidrologică de tip Cod Roșu pentru fenomene imediate, valabilă în județele Dâmbovița și Prahova.

Avertizarea este în vigoare în intervalul orar 04:10-12:00 și vizează mai multe râuri și afluenți din cele două județe, unde există risc ridicat de viituri.

„Ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate și a propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte severe de inundații locale. Totodată, sunt posibile creșteri de debite și niveluri, cu depășiri ale cotelor de pericol”, a transmis Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

Avertizarea este pentru afluenții râului Cricovul Dulce din zona stației hidrometrice Moreni, dar și pentru râurile Roșioara și Seaca, afluenți ai râului Provița, unde specialiștii estimează că riscul producerii viiturilor este foarte ridicat.

În acest context, hidrologii le recomandă locuitorilor din zonele afectate să evite orice deplasare în apropierea cursurilor de apă și să respecte indicațiile autorităților.

„Având în vedere nivelul ridicat de pericol asociat Codului Roșu, recomandăm populației din zonele vizate să evite orice deplasare în apropierea cursurilor de apă, a torenților, pâraielor, podurilor și podețelor și să nu încerce traversarea zonelor inundate, nici pe jos, nici cu autovehiculele”, avertizează reprezentanții Institutului.

Totodată, persoanele aflate în zone expuse riscului de inundații „trebuie să se îndrepte către locuri mai înalte și sigure”.

„Persoanele aflate în zone expuse riscului trebuie să se îndrepte către locuri mai înalte și sigure, să își protejeze viața înaintea bunurilor și să respecte fără întârziere măsurile dispuse de autorități, inclusiv eventualele indicații de evacuare. Este esențială urmărirea permanentă a comunicărilor oficiale transmise de autoritățile locale și de structurile pentru situații de urgență”, se mai arată în avertizarea transmisă de INHGA.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor precizează că monitorizează permanent evoluția fenomenelor hidrometeorologice.

Ploile torențiale au provocat inundații în centrul stațiunii Bușteni, județul Prahova, duminică.

(sursa: Mediafax)