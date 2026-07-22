Vremea se răcește în București. Cod portocaliu de ploi torențiale

Miercuri, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 20 de grade Celsius, iar minima va coborî la 14-15 grade. Meteorologii anunță înnorări temporar accentuate și perioade cu averse torențiale. Cantitățile de apă vor fi de până la 20-40 l/mp, iar izolat pot depăși 50 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, însă sunt posibile intensificări cu viteze de 50-70 km/h. În plus, sunt posibile condiții de ceață.

„În intervalul 22 iulie, ora 10 - 22 iulie, ora 18, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de avertizare meteorologică cod portocaliu pentru instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale importante cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii”, mai transmite ANM.

Joi, temperatura maximă va crește până la 24-25 de grade. Cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul zilei sunt prognozate averse slabe, în general de 5-10 l/mp, însoțite izolat de descărcări electrice. Vântul va continua să sufle moderat.

(sursa: Mediafax)