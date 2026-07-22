x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Vremea se răcește în București. Cod portocaliu de ploi torențiale

Vremea se răcește în București. Cod portocaliu de ploi torențiale

de Redacția Jurnalul    |    22 Iul 2026   •   11:07
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Vremea se răcește în București. Cod portocaliu de ploi torențiale
Hepta/Vor fi perioade cu averse însoțite de descărcări electrice. Ploile vor avea și caracter torențial.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o prognoză specială pentru București, potrivit căreia orașul se va afla sub incidența unui Cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii și se va confrunta cu o răcire termică accentuată.

Miercuri, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 20 de grade Celsius, iar minima va coborî la 14-15 grade. Meteorologii anunță înnorări temporar accentuate și perioade cu averse torențiale. Cantitățile de apă vor fi de până la 20-40 l/mp, iar izolat pot depăși 50 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, însă sunt posibile intensificări cu viteze de 50-70 km/h. În plus, sunt posibile condiții de ceață.

„În intervalul 22 iulie, ora 10 - 22 iulie, ora 18, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de avertizare meteorologică cod portocaliu pentru instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale importante cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii”, mai transmite ANM.

Joi, temperatura maximă va crește până la 24-25 de grade. Cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul zilei sunt prognozate averse slabe, în general de 5-10 l/mp, însoțite izolat de descărcări electrice. Vântul va continua să sufle moderat.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: cod portocaliu bucuresti ploi torentiale racire
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri