Controversa pensiilor private: Parlamentul dezbate limitarea retragerii fondurilor din Pilonul 2 și 3

Dezbaterea din Parlament pe legea pensiilor private s-a încheiat recent, marcând prima analiză a proiectului în comisiile parlamentare, după discuțiile aprinse privind limitarea retragerii banilor din Pilonul 2 și Pilonul 3. La Senat au fost propuse mai multe modificări, care vizează atât modalitatea de retragere a fondurilor, cât și comisioanele percepute de furnizori.

În comisia de buget, dezbaterea a durat peste două ore, cea mai amplă discuție concentrându-se asupra retragerii banilor din cele două pilonuri. Proiectul prevede ca românii să poată retrage inițial 30% din suma acumulată, iar restul să fie plătit în tranșe lunare, echivalente pensiei minime, adică 1.281 de lei.

Senatoarea Nicoleta Pauliuc a depus un amendament prin care pacienții oncologici, cu speranța de viață sub 12 ani, să poată retrage integral suma la vârsta pensionării. Experții au susținut ideea extinderii acestei opțiuni și pentru alte cazuri medicale grave.

O altă problemă ridicată a fost comisionul perceput de furnizorii de plată, considerat ridicat – 0,05%, comparativ cu comisionul administratorilor, de maximum 0,03%. Specialiștii recomandă reducerea acestui cost pentru contribuabili, potrivit Observator News.

De asemenea, s-a discutat despre pensia viageră, care ar permite plata unor tranșe lunare pe toată durata vieții beneficiarului. Aceasta ar putea fi oferită doar dacă valoarea activului acumulat este de minimum 150.000 de lei.