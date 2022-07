Piața neagră a țigaretelor a scăzut în mai 2022 la 7,1% din totalul consumului

„În luna mai, piața neagră a scăzut la nivel național cu 0,8 p.p. Cu toate acestea, constatăm o intensificare a comerțului ilicit în partea de nord-est a țării, cu 7,5 p.p. avans față de martie, până la 26,7%, regiunea fiind în continuare cea mai afectată de contrabandă. Pe de altă parte, în regiunea sud piața neagră a scăzut cu 7,4 p.p. până la 2,1%, iar în sud-est cu 5 p.p. până la 3,3%. Din punct de vedere al provenienței produselor de pe piața neagră, „cheap whites” continuă să dețină cea mai mare pondere, cu toate că se află în scădere cu 15,7 p.p., până la 44,8%”, a declarat Marian Marcu, Director General Novel Research.



„Sperăm că acest nivel minim istoric al pieței negre va putea fi menținut pe termen lung, mai ales în condițiile îmbunătățirii cadrului legislativ prin OUG 85/2022, care pune în acord Codul Vamal cu Decizia CCR 176/2022. Ordonanța stabilește un singur criteriu, cantitatea de 10.000 de țigarete pentru infracțiunea de contrabandă, indiferent de locul săvârșirii acesteia. Se elimină astfel criteriul valorii în vamă, dificil spre imposibil de calculat, mai ales pentru țigaretele ”cheap whites”. De asemenea, Poliția și Jandarmeria au primit atribuții de control al contravenienților din piețe, oboare, stații de metrou, zone unde se desfășoară nestingherit comerțul ilegal. Decizia CCR de neconstituționalitate a prevederii privind contrabanda asimilată a constituit un bun prilej pentru aceste modificări legislative cerute de mai mulți ani de producătorii de țigarete. Cu cât scade mai mult contrabanda, cu atât cresc vânzările legale și contribuția la bugetul de stat. JTI România a virat în 2021 la buget circa 5,6 miliarde lei, cu peste 14% mai mult comparativ cu 2020”, a declarat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications JTI România, Moldova și Bulgaria.

”Recentele modificări legislative aduse Codului Vamal în domeniul combaterii traficului ilicit de produse din tutun reprezintă un pas înainte necesar și binevenit în sprijinul eforturilor depuse de autorități în acest sens. Aceste modificări legislative trebuie susținute de acțiuni intensificate de aplicare a lor din partea autorităților, precum și de campanii de informare asupra efectelor severe ale contrabandei asupra dezvoltării economice a comunităților și a siguranței consumatorilor, iar BAT derulează constant astfel de proiecte prin intermediul platformei StopContrabanda.ro și al parteneriatelor solide cu autoritățile în domeniu. Nivelul minim istoric înregistrat în mai 2022 de 7,1% al pieței negre din totalul pieței țigaretelor este un rezultat al acestor eforturi comune, reflectat și de contribuțiile semnificative ale industriei tutunului la bugetul de stat: în 2021, BAT a fost cel mai mare contribuabil la bugetul de stat cu circa 11 miliarde de lei plătiți sub formă de taxe și accize, o creștere de 10% față de anul precedent. Un nivel scăzut al pieței ilicite, un cadru fiscal predictibil și echilibrat și un mediu economic sustenabil reprezintă condiții esențiale pentru continuarea investițiilor noastre în economia românească”, a declarat Ileana Dumitru, Director juridic și relații publice al Ariei Europa Centrală și de Sud în cadrul BAT.



„Investițiile Philip Morris din România contribuie semnificativ la dezvoltarea socio-economică a țării. Dacă ne raportăm doar la anul 2020, vânzările de produse Philip Morris în România au generat accize în valoare de 1,9 miliarde lei și TVA în cuantum de 0,6 miliarde lei. Accizele plătite de PMI în România reprezintă 13% din veniturile bugetare provenite din accizele pe tutun în 2020. Impactul economic total al companiei este estimat la 4,4 miliarde lei, iar investițiile de aproape 500 de milioane de dolari realizate în perioada 2017-2021 au făcut posibile aceste rezultate. Pe parcursul acestor ani, am transformat fabrica din Otopeni într-o unitate de producție de ultimă generație. Astăzi, peste 90% din producția fabricii PMI din Otopeni este exportată în peste 50 de țări de pe cinci continente. Investim încă 100 de milioane de dolari până la finalul anului 2023. Continuarea investițiilor și a eforturilor oamenilor noștri pe piața locală depinde însă de un cadru de reglementare corect și de stabilitatea politicilor fiscale”, a declarat Dragoș Bucurenci, Director External Affairs, Philip Morris România.



„Incertitudinile majore cu care ne confruntăm la nivel regional și global nu par să se soluționeze într-un viitor previzibil. Ca urmare, România are nevoie în acest context de stabilitate bugetară, a indicatorilor macro-economici, precum și de securitatea frontierelor și de combaterea crimei organizate. După cum arată studiul Novel, în nord-est contrabanda continuă să crească. Așadar, sunt necesare în continuare eforturi susținute din partea autorităților cu atribuții în combaterea contrabandei. De asemenea, este nevoie de o politică fiscală coerentă și predictibilă. Așteptăm punerea în practică a calendarului de majorare a accizelor pentru următorii 5 ani discutat în cadrul consultărilor industriei cu Ministerul Finanțelor”, a declarat Adrian Pirau, Market Manager, Imperial Tobacco Distribution Romania.



„Este îmbucurător că, după cum arată datele Novel de la începutul anului, reușim în continuare să ne îndeplinim obiectivul de a contribui la menținerea pieței negre a țigaretelor la nivelul de sub 10%. Vom continua acțiunile de combatere a traficului ilegal cu produse din tutun, în colaborare cu instituțiile abilitate pe plan intern și internațional, precum și cu companiile de profil care își desfășoară activitatea onest, fiind contribuabili importanți la bugetul statului. Monitorizarea minuțioasă, supravegherea și controlul vamal eficient sunt activitati esențiale care contribuie la siguranța frontierelor de stat și securizarea veniturilor bugetare”, a declarat Președintele Autorității Vamale Române, Bogdan Lari Mihei.



„Datele consemnate de Novel demonstrează că acțiunile Poliției de Frontieră au continuat să aibă efecte pozitive. Astfel, în primele cinci luni ale anului în curs, am reușit să înregistrăm rezultate foarte bune. În perioada ianuarie - mai au fost reținute în vederea confiscării, aproximativ 400.000 de pachete cu ţigări de contrabandă, precum şi 3.400 kg de tutun şi 23.800 kg tutun de narghilea. Fenomenul contrabandei duce la proliferarea crimei organizate și reprezintă o vulnerabilizare a frontierelor de stat. Așadar, vom continua să derulăm acțiuni de combatere ale traficului ilegal, atât independent, cât și alături de alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și ale statului cu competențe în domeniu”, a declarat inspectorul general al Poliției de Frontieră, comisar şef de poliţie Ivaşcu Victor-Ştefan.



„Poliţia Română acţionează permanent pentru prevenirea și combaterea contrabandei. Scopul eforturilor noastre este de a micșora impactul negativ asupra bugetului general consolidat al statului, de a continua trendul descendent al infracțiunilor săvârșite în domeniul traficului, prelucrării și comerțului ilegal cu țigarete sau cu alte produse din tutun, de a elimina concurența neloială și de a proteja sănătatea populației.” a declarat directorul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, chestor de poliţie Aurel Dobre.

(sursa: Mediafax)