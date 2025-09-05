PIB-ul României a crescut cu 2,1% în trimestrul II 2025, față de aceeași perioadă din 2024

PIB estimat pentru semestrul I 2025 a fost de 931.878,6 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,4% faţă de semestrul I 2024.

Produsul Intern Brut – serie brută - estimat pentru trimestrul II 2025 a fost de 450564,1 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,3% faţă de trimestrul II 2024.

Produsul Intern Brut estimat pentru semestrul I 2025 a fost de 826.337,7 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,3% faţă de semestrul I 2024.

La creşterea PIB, în semestrul I 2025 faţă de semestrul I 2024, contribuții pozitive au avut următoarele activități economice:

- Construcţiile (+0,3%), cu o pondere de 5,2% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu +5,6%;

- Informațiile și comunicațiile (+0,1%) cu o pondere de 7,4% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu +1,1%.

O contribuţie negativă la creșterea PIB au înregistrat-o următoarele ramuri:

- Industria (-0,3%), cu o pondere de 16,1% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate a scăzut cu -1,5%;

- Comerţul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transportul şi depozitarea; hotelurile şi restaurantele (-0,1%), cu o pondere de 22,7% la formarea PIB şi al căror volum de activitate a scăzut cu -0,2%;

- Activitățile profesionale, științifice și tehnice;activitățile de servicii administrative și activitățile de servicii suport (-0,2%), cu o pondere de 7,8% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a redus cu -2,9%.

Citește pe Antena3.ro Sub această vilă aparent obișnuită se află cel mai mare buncăr de lux din lume. Cum arată în interior resortul cu cer artificial

Următoarele sectoare nu au contribuit la creșterea PIB:

- Agricultura, silvicultura şi pescuitul cu o pondere de 1,9% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu +1,7%;

- Intermederile financiare și asigurările cu o pondere de 3,1% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a diminuat cu -0,4%; 4/9

- Tranzacțiile imobiliare cu o pondere de 7,4% la formarea PIB şi al căror volum de activitate a stagnat;

- Administrația publică și apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învățământul; sănătatea și asistența socială cu o pondere de 14,0% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu +0,1%;

- Activitățile de spectacole, culturale și recreative; reparațiile de produse de uz casnic și alte servicii cu o pondere de 3,8% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a redus cu -0,2%.

Impozitele nete pe produs, cu o pondere de 10,6% la formarea PIB, au contribuit cu +0,5% la creşterea PIB, volumul lor majorându-se cu +5,0%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, evoluția s-a datorat, în principal:

− Cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al cărui volum s-a majorat cu +1,4%, contribuind cu +0,9% la creşterea PIB;

− Cheltuielii pentru consumul final individual al administraţiilor publice, al cărui volum s-a redus cu -3,2%, contribuind cu -0,3% la modificarea PIB;

− Consumului final colectiv efectiv al administraţiilor publice, al cărui volum s-a diminuat cu -1,6%, contribuind cu -0,2% la modificarea PIB; 5/9

− Formării brute de capital fix, al cărui volum s-a majorat cu +2,0%, contribuind cu +0,5% la creşterea PIB.

Exportul net a avut o contribuţie negativă la creșterea PIB (-1,4%), consecinţă a creşterii volumului importurilor de bunuri şi servicii, cu +5,6% corelat cu o creștere mai lentă a volumului exporturilor de bunuri şi servicii (+2,8%).

(sursa: Mediafax)