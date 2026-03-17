Planul UE pentru a crea „giganți europeni” capabili să concureze cu SUA și China

UE intenționează să schimbe regulile care vizează fuziunile astfel încât să limiteze statele naționale dacă acestea vor să blocheze preluările de corporații. Mișcarea de ultim moment a Bruxellesului încearcă de fapt să ajute companiile europene să se dezvolte la scara necesară pentru a concura cu rivalii americani și chinezi.

Modificările propuse arată „frustrarea crescândă” la Bruxelles față de intervenția capitalelor Uniunii Europene într-o serie de tranzacții corporative semnificative, adesea pentru a proteja campionii naționali în detrimentul pieței unice.

„Deși o astfel de intervenție este permisă în temeiul tratatelor și al regulamentului privind fuziunile economice din motive precum securitatea națională, este posibil ca unele cazuri să fi împiedicat în mod inutil extinderea”, se arată în documentul aflat în dezbaterea Comisiei Europene și consultat de FT.

„Orientările revizuite ar putea clarifica circumstanțele în care astfel de intervenții sunt justificate, creând astfel o certitudine sporită pentru întreprinderi”, se precizează.

Documentul urmează să fie discutat în cadrul Comisiei miercuri, ca parte a unor modificări mai ample a normelor privind fuziunile.

Există mai multe cazuri recente care au alimentat aceste îngrijorări. Multe au fost în zona bancară:

Germania s-a opus preluării Commerzbank de către UniCredit din Italia

Spania s-a opus fuziunii dintre BBVA și Banco Sabadell

Italia și-a folosit așa-numitele „puteri de aur” în cadrul ofertei publice de cumpărare a Unicredit asupra rivalului său, Banco BPM.

Bruxellesul se teme că astfel de intervenții riscă să fragmenteze piața unică și să submineze eforturile de a construi companii paneuropene capabile să concureze la nivel global.

Schimbarea regulilor privind fuziunile în cadrul blocului comunitar este foarte așteptată de companii și investitori care vizează potențiale viitoare încercări de consolidare.

Comisia Europeană insistă că va continua să se protejeze împotriva concentrării excesive a pieței. Dar, conform documentului, încearcă, de asemenea, să încurajeze „o extindere pro-competitivă care să consolideze competitivitatea globală a Europei”.

Comisarul pentru concurență, Teresa Ribera, a subliniat în repetate rânduri că politica de fuziuni a UE nu poate rezolva singură provocările legate de competitivitate ale Europei. Ea a subliniat necesitatea aprofundării pieței unice, în special în sectoare ca telecomunicațiile.

Liderii europeni vor avea discuții pe acest subiect în cadrul summitului de joi la Bruxelles.

În scrisoarea sa adresată șefilor de stat și de guvern, șefa Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat că regulile actualizate vor „sprijini fuziunile care construiesc o scară procompetitivă, încurajează integrarea pieței unice și promovează actorii paneuropeni”.

Ea a adăugat că tranzacțiile vor continua să fie examinate cu atenție pentru a evita crearea de „monopoluri sau oligopoluri pentru a asigura accesibilitatea pentru companiile și cetățenii UE”.

(sursa: Mediafax)