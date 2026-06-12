Patru liceeni din Baia Mare au transformat Bătălia de la Rovine într-un joc educativ. Elevii schimbă modul în care se învață istoria și se înscriu în „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Proiectul a fost creat de elevii Bogdan Gănescu, Darian Crișan, Ádám Fodor și Krisztian Kozma, de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Baia Mare, coordonați de profesoara de informatică Alina Pintescu. Inovația lor le-a adus Premiul I la competiția „VIANU Game Jam” 2026, organizată de Romanian Game Developers Association și Colegiul Național „Tudor Vianu” din București. Rezultatul a fost suficient de impresionant încât cei patru tineri să fie incluși în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, program care promovează și susține performanța tinerilor români cu potențial excepțional.

Jocul îmbină aventura cu învățarea: personajul principal este un elev care, în timpul unei ore de istorie, este teleportat neașteptat din fața tablei direct în anul 1395. Ajuns în plină perioadă a confruntării dintre Mircea cel Bătrân și Imperiul Otoman, acesta trebuie să supraviețuiască ascunzându-se prin codri de iscoadele otomane, să descopere tactica folosită de domnitorul român și să înțeleagă contextul istoric al luptei. După întoarcerea în prezent, aventura continuă printr-un quiz interactiv care testează cunoștințele acumulate pe parcursul jocului.

Misiunea finală este una pe care orice elev o poate înțelege imediat: obținerea notei 10 și deblocarea butonului mult dorit - „Începe recreația!”. Conceptul a impresionat juriul prin modul în care reușește să transforme informațiile istorice într-o experiență interactivă și memorabilă.

Succesul proiectului este cu atât mai remarcabil cu cât timpul avut la dispoziție pentru dezvoltare a fost extrem de scurt. Cei patru elevi au petrecut primele zile definind povestea, mecanicile și direcția jocului, iar implementarea propriu-zisă a fost realizată în doar trei zile. În ciuda termenului limitat, rezultatul final a demonstrat că pasiunea pentru tehnologie și creativitatea pot genera soluții educaționale cu impact real, chiar și atunci când resursele sunt reduse.

Proiectul celor patru elevi a fost creat într-un moment în care sistemele educaționale din întreaga lume caută metode noi pentru a crește interesul tinerilor față de procesul de învățare. Tot mai multe studii arată că informațiile sunt reținute mai eficient atunci când elevii participă activ la procesul de descoperire. Jocurile educaționale reușesc să transforme elevul din simplu spectator într-un participant direct la acțiune, crescând nivelul de implicare și capacitatea de memorare.

Țări precum Finlanda, Estonia sau Statele Unite folosesc deja instrumente bazate pe gamificare pentru a preda discipline complexe. Platforme educaționale precum Minecraft Education au demonstrat că elevii pot învăța istorie, geografie, matematică sau programare prin explorare și interacțiune, nu doar prin lecții tradiționale. „Meeting History” se înscrie în aceeași direcție, demonstrând că și în România există tineri capabili să dezvolte soluții moderne pentru provocările educației.

Pentru autorii proiectului, aventura nu se oprește la Bătălia de la Rovine. Planurile lor vizează transformarea jocului într-o platformă educațională mai amplă, structurată pe capitole dedicate diferitelor perioade istorice. După modelul episodului inspirat de Mircea cel Bătrân, elevii își doresc să introducă noi niveluri care să exploreze alte momente importante din istoria României, dar și evenimente relevante din istoria universală. Dacă proiectul va continua să se dezvolte, generațiile viitoare de elevi ar putea ajunge să învețe despre marile bătălii, despre civilizațiile antice sau despre marile descoperiri ale omenirii nu din manuale stufoase, ci chiar din interiorul poveștii. Iar acesta este poate cel mai valoros lucru pe care l-au demonstrat cei patru liceeni din Baia Mare: că tehnologia nu trebuie să înlocuiască educația, ci poate deveni unul dintre cei mai puternici aliați ai ei.