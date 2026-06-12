Ziua marii decizii: USR va decide, astăzi, pe cine trădează: pe Nicușor Dan sau pe Ilie Bolojan

Termenul până la care premierul desemnat de către președintele României, Eugen Tomac, trebuie să se prezinte în fața Parlamentului, pentru votul de învestitură, se epuizează, fără ca acesta să obțină susținerea necesară. Dacă miercuri seară președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor să lase jocurile electorale și să acționeze responsabil în legătură cu instalarea, rapidă, a unui nou guvern, ieri, PNL a dat răspunsul. Liberalii îl sfidează pe Nicușor Dan și au decis să nu voteze pentru Guvernul Tomac. USR se va întruni, astăzi, pentru a lua o decizie, însă unul dintre liderii formațiunii progresiste, Radu Miruță, a lăsat, într-o intervenție televizată, deschisă portița unui sprijin pentru proiectul președintelui. Iar ecuația devine simplă, din acest moment. Fără voturile USR, nu poate fi instalat Guvernul. Progresiștii au de ales între a-și trăda fondatorul, pe Nicușor Dan, sau pe noul lor aliat, Ilie Bolojan.

PNL îl sfidează în public pe președintele României, Nicușor Dan. La finalul ședinței de ieri a Biroului Politic Național, formațiunea liberală a decis să nu susțină în Parlament învestirea Guvernului Tomac. Decizia a fost adoptată cu unanimitatea membrilor prezenți, dar în absența mai multor lideri apropiați de rivalul lui Ilie Bolojan, Hubert Thuma.

Anunțul a fost făcut chiar de către Ilie Bolojan, care a subliniat că grupurile parlamentare ale PNL din Senat și din Camera Deputaților fie nu vor participa la votul de învestitură, fie vor fi prezente fără să voteze.

Bolojan susține că decizia liberalilor este legată de lipsa unei susțineri politice și parlamentare explicite pentru guvernul propus de premierul desemnat Eugen Tomac. Acesta crede că un astfel de Cabinet nu ar avea forța necesară pentru a continua reformele de care România are nevoie.

„Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire. Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar”, a declarat premierul demis.

„Săgeți” aruncate de la un palat la celălalt

Așa cum „Jurnalul” a arătat, în edițiile precedente, criza guvernamentală s-a transformat, pe față, într-una politică, dar nu ca un conflict direct între PNL și PSD, ci într-o luptă pentru putere între Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Șeful liberalilor a ținut, tot ieri, să-i dea o replică președintelui României, după ce acesta din urmă a făcut, miercuri seara, de la Palatul Cotroceni, un apel la responsabilitate, în contextul votului pentru învestirea Guvernului Tomac.

Ilie Bolojan a susținut că PNL „și-a dovedit deja responsabilitatea în ultimul an, prin asumarea guvernării într-un moment dificil”, și i-a replicat că apelul președintelui „ar fi fost mai util înainte de moțiunea de cenzură care a dus la căderea Executivului”.

Declarația lui Bolojan vine după ce Nicușor Dan le-a cerut partidelor politice să pună interesul țării înaintea interesului de partid, afirmând că românii vor guvernare și că responsabilitatea trebuie să primeze în actualul moment politic.

De altfel, nu doar Ilie Bolojan a lansat atacuri directe la adresa președintelui României. Conform unor stenograme din interiorul ședinței de ieri a PNL, vicepreședintele liberal Alexandru Muraru l-a criticat pe șeful statului pentru că, de la nivelul Palatului Cotroceni, ar fi încurajat un discurs care urmărește compromiterea formațiunilor politice și slăbirea rolului acestora în viața publică. „Există un mesaj care circulă tot mai agresiv în spațiul public românesc. Un mesaj sprijinit de Palatul Cotroceni. Am văzut aseară că partidele nu mai pot dialoga, evident vrând să ascundă vina PSD. Un mesaj simplu, seducător și profund fascist în esența lui: toate partidele sunt la fel. Niciun partid nu mai poate guverna”, a afirmat Muraru.

Liderul progresist care lasă „portița” deschisă

Odată luată această decizie de PNL, îndreptată evident împotriva lui Nicușor Dan, mingea se află în terenul celor de la USR. Astăzi, organizațiile teritoriale urmează să se întrunească pentru a decide cum ar trebui să se comporte la vot, după care, la nivel central, USR ar trebui să decidă dacă vor vota instalarea Guvernului Tomac sau dacă vor merge exclusive pe mâna lui Ilie Bolojan, în războiul său cu președintele României. În acest context, a apărut o nuanță care poate da peste cap calculul politic al liberalilor. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a afirmat, la TVR Info, că, astăzi, va avea loc consultarea cu liderii filialelor județene și cu parlamentarii partidului în privința susținerii Guvernului Tomac. „Colectăm aceste puncte de vedere având în minte și faptul că președintele Nicușor Dan susține un astfel de premier. Nu am luat o astfel de decizie. (…) Eu, personal, am încredere în președintele și în omul Nicușor Dan. Dar sunt într-o formațiune politică și decizia va fi una a formațiunii politice, pe care o voi respecta indiferent care va fi ea a afirmat Radu Miruță.

Ei bine, dacă USR îl trădează pe Nicușor Dan și merge pe linia lui Ilie Bolojan, Guvernul Tomac nu are cum să treacă de votul Parlamentului. Trebuie 233 de voturi, iar PSD, împreună cu UDMR, cu Minoritățile Naționale, cu Grupul PACE, cu Grupul UPR și cu neafiliații au doar 224 de voturi.

În schimb, dacă USR decide să se lepede de Ilie Bolojan și să voteze pentru candidatul de premier al președintelui, atunci PSD, împreună cu UDMR, cu Minoritățile Naționale și cu USR au, împreună, 235 de voturi. Iar, dacă se adaugă și voturile celor de la PACE, UPR și neafiliați, se poate ajunge chiar la o sustinere de 283 de voturi pentru Eugen Tomac.

Lovitură pentru premierul desemnat, chiar de la un apropiat

În toată această incertitudine cu privire la șansele lui Eugen Tomac de a strânge voturile necesare învestirii Cabinetului pe care îl propune, Adrian Papahagi, nominalizat pentru a prelua Ministerul Culturii, a anunțat, ieri după-amiază, anunță că se retrage din cursă și explică faptul că a acceptat propunerea de a deveni ministru doar pentru că i-a propus Eugen Tomac.

„La rugămintea premierul desemnat, Eugen Tomac, am acceptat în principiu să fac parte, ca ministru al Culturii, dintr-un guvern tehnocrat, iar numele meu a circulat public. Nu am confirmat și nu am dezmințit public, nu am comentat nimic în aceste zile, din loialitate față de premierul desemnat, cu care am o lungă relație de colegialitate, și care a fost mereu onest cu mine (lucru rar în politică). Nu am dorit să afectez prin declarații mai încinse negocierile pentru sprijinul parlamentar al noului guvern și am vrut să las până în ultima clipă totală libertate premierului desemnat în configurarea echipei guvernamentale. Nu mai sunt de peste un deceniu în logică politică, nu doresc să mai fac politică activă de partid. Am acceptat un potențial rol într-un guvern tehnic, în înțelegerea că sprijinul parlamentar fusese negociat în luna de consultări dintre președinte și partide, și că partidele, incapabile să ofere o majoritate pentru un guvern politic, erau pregătite să accepte această soluție oferită de președintele Nicușor Dan”, a precizat Adrian Papahagi.