Cum a scris Zola cel mai convingător argument pentru capitalism fără să vrea

Aceasta este una dintre surprizele pe care le rezervă Banii (L’Argent), poate cel mai important roman financiar scris vreodată. Citit astăzi, textul lui Émile Zola pare mai actual decât multe comentarii despre piețele contemporane.

Și totuși, intenția autorului era alta. Zola era convins că descrie o patologie a capitalismului financiar. În spiritul programului său naturalist, voia să expună mecanismele corupției sociale generate de bani, speculație și ambiție nemăsurată. Numai că, după mai bine de un secol, romanul poate fi citit și într-o cheie diferită.

Nu doar ca o critică a piețelor, ci ca o explicație involuntară a modului în care acestea funcționează.

Saccard, un antreprenor al optimismului

Personajul central, Aristide Saccard, este construit ca un mare speculator. Manipulează și promite mai mult decât poate livra. În jurul lui se formează o adevărată febră bursieră. Oameni obișnuiți, jurnaliști, bancheri și politicieni sunt atrași într-un vârtej al speranțelor și al câștigurilor rapide. Zola îl privește cu suspiciune. Cititorul contemporan observă însă și altceva. Saccard este și un organizator al energiei economice. El convinge oamenii să investească, mobilizează capitaluri și creează proiecte care nu ar fi existat în lipsa acestei combinații de optimism și îndrăzneală.

Ce ne spune istoria bulelor speculative

Aici literatura întâlnește istoria economică. Charles Kindleberger a arătat că marile episoade speculative nu sunt accidente izolate, ci fenomene recurente ale capitalismului modern. Acestea urmează tipare relativ stabile: expansiune, euforie, supraîndatorare și panică. În perioadele de entuziasm, creditul și așteptările optimiste atrag resurse către sectoare noi, tehnologii noi și proiecte care, în condiții normale, ar fi considerate prea riscante.

Istoria oferă numeroase exemple.

În anii 1840, Marea Britanie a traversat ceea ce avea să fie numit Railway Mania. Investitorii cumpărau acțiuni ale companiilor feroviare într-un ritm frenetic. Multe proiecte au eșuat, numeroase averi au fost pierdute, iar bula s-a spart spectaculos. Cu toate acestea, după ce euforia a dispărut, în urmă a rămas una dintre cele mai importante infrastructuri de transport ale secolului al XIX-lea.

Un secol și jumătate mai târziu, bula dot-com a urmat un traseu asemănător. Investitorii au finanțat companii fără modele de afaceri solide, evaluările au devenit absurde, iar prăbușirea a fost inevitabilă. Totuși, aceeași perioadă a accelerat dezvoltarea infrastructurii internetului și a pregătit terenul pentru economia digitală de astăzi.

Speculația, ca mecanism de finanțare a viitorului

Aceasta este cheia de lectură care schimbă romanul lui Zola. Saccard pune la treabă capitaluri care altfel ar rămâne inactive. Ceea ce Zola descrie ca un viciu moral apare, în termeni economici, ca un mecanism de coordonare a așteptărilor colective. Ricardo Caballero, Emmanuel Farhi și Mohamad Hammour descriu un fenomen asemănător prin conceptul de „creștere speculativă”: situații în care anticipațiile optimiste și investițiile reale se alimentează reciproc.

Paradoxul devine evident. Zola încearcă să demonstreze că speculația e distructivă. Ajunge însă să descrie modul în care viitorul e finanțat înainte de a exista. În aceste momente, piețele nu mai reflectă doar realitatea prezentă, ci și scenarii posibile - uneori exagerate, dar capabile să mobilizeze resurse pentru proiecte care altfel nu ar primi finanțare.

Costurile și beneficiile unei iluzii colective

Desigur, această interpretare nu înseamnă că bulele speculative sunt benefice în sine. Istoria sugerează însă că multe dintre marile transformări economice au fost însoțite de episoade speculative. Nu pentru că bulele ar fi necesare în sine, ci pentru că optimismul excesiv și asumarea riscului apar frecvent în fazele de expansiune tehnologică.

Zola vede corect efectele imediate: euforia mulțimii și ruperea prețurilor de fundamente. Ratează însă semnificația economică mai profundă a speculației. El observă costul speculației. Istoria ne obligă să vedem și beneficiile ei. În timp ce romancierul privește victimele bulei, economistul vede și căile ferate, cablurile, fibrele optice și platformele digitale pe care aceleași bule le-au finanțat. Diferența dintre cele două perspective nu e una morală. E una de scară temporală.

Ironia finală a romanului

Citit astăzi, Banii nu mai e doar un rechizitoriu împotriva lăcomiei financiare. E și o descriere involuntară a mecanismelor prin care capitalismul transformă speranțele, iluziile și ambițiile individuale în investiții și dezvoltare.

Lăcomia nu e specifică pieței. Economia de piață reușește uneori să transforme această energie ambiguă într-un proces care generează dezvoltare.

Zola vede focul și descrie incendiul. Cititorul modern observă și ceea ce rămâne după: infrastructura, inovația, creșterea. Aceasta e, poate, ironia cea mai puternică a romanului. Autorul a vrut să ne facă să ne temem de oameni ca Saccard. Dar, citit prin prisma istoriei economice și a teoriei moderne, textul sugerează o întrebare mai incomodă: nu cum scăpăm de ei, ci dacă putem evolua fără ei.

Răspunsul istoriei, cel puțin până acum, pare să fie negativ. Iar aceasta este poate concluzia pe care Zola nu și-ar fi dorit-o niciodată.

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