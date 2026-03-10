Motorina ar putea depăși 10,5 lei/litru. Avertismentul experților despre riscul unei crize economice în România

Motorina scumpă pune România în fața unui test economic major. Riscul populismului fiscal care poate agrava criza

Creșterea prețului la motorină devine un test real pentru maturitatea economică a României. Specialiștii avertizează că reacțiile populiste – plafonări, subvenții generalizate sau reduceri bruște de taxe – pot transforma un șoc economic gestionabil într-o criză bugetară și de aprovizionare.

Creșterea prețului la motorină scoate la iveală vulnerabilitățile economiei

Scumpirea motorinei este unul dintre acele șocuri economice care pun la încercare capacitatea de reacție a unui stat. În cazul României, problema nu este doar creșterea prețului la pompă, ci și fragilitatea structurală acumulată în ultimii ani în zona energetică.

În ultimii aproximativ cinci ani, construcția bugetară a statului s-a bazat într-o măsură semnificativă pe taxele și accizele aplicate energiei, gazelor și combustibililor. Aceste venituri susțin o parte importantă din cheltuielile publice, inclusiv plata pensiilor și a salariilor.

Această dependență face ca orice fluctuație majoră a prețurilor energetice să aibă efecte directe asupra bugetului și economiei.

Populismul fiscal – reacția care poate agrava criza

Atunci când combustibilul se scumpește, presiunea politică devine imediată. Apar rapid propuneri precum plafonarea prețurilor, subvenții generalizate sau reduceri de taxe adoptate în grabă.

Pe termen scurt, astfel de măsuri pot calma opinia publică. Pe termen mediu însă, ele riscă să distorsioneze piața și să creeze presiuni suplimentare asupra bugetului de stat.

România se confruntă deja cu un deficit ridicat, iar fiecare intervenție populistă poate transmite investitorilor un semnal negativ: acela că statul reacționează emoțional, nu strategic.

Plafonarea prețurilor la combustibili – o soluție riscantă

Una dintre ideile vehiculate în spațiul public este plafonarea prețurilor la produsele petroliere. Specialiștii avertizează însă că o astfel de măsură ar putea avea consecințe grave.

„Dacă vorbim de plafonare fără compensarea furnizorilor, oriunde s-a aplicat în lume rezultatul a fost același: dispariția produsului de pe piață. Nu prețuri mai mici, ci benzinării fără combustibil. În două – patru săptămâni penuria ar începe să se arate în benzinăriile din România.

Dacă vorbim de plafonare cu compensare am avea creșteri nejustificate ale prețului la combustibili practicate de distribuitori, care ar fi compensate de stat, dar mai ales am avea o presiune mare pe bugetul de stat”, a precizat Dumitru Chisăliță.

Pericolul folosirii stocurilor strategice

O altă propunere discutată este utilizarea stocurilor strategice de combustibil pentru a tempera creșterea prețurilor.

Experții avertizează că această decizie ar putea fi extrem de periculoasă.

Stocurile strategice există pentru situații de urgență majoră, nu pentru a reduce temporar prețurile la pompă. Consumul acestor rezerve într-un context global instabil ar putea lăsa România fără o plasă de siguranță în cazul unei crize reale de aprovizionare.

Strategia propusă: intervenții etapizate

Experții din domeniul energetic propun o abordare etapizată, în funcție de evoluția prețurilor la motorină.

Faza de alertă – până la 9,5 lei/litru

În această etapă, soluția nu ar trebui să fie plafonarea generală a prețurilor sau eliminarea totală a accizelor.

Măsura recomandată este compensarea țintită pentru sectoarele cu impact sistemic asupra economiei:

transport de marfă

transport public

agricultură

distribuție alimentară

salubritate

ambulanțe și pompieri

operatori de utilități

România are deja o schemă de restituire a diferențelor de acciză pentru transportul rutier de mărfuri și persoane, aprobată în decembrie 2025. Specialiștii recomandă extinderea temporară și accelerarea plăților.

Compensarea ar trebui să mențină costurile combustibilului la nivelul din februarie 2026.

Comunicarea transparentă – cheia evitării panicii

În această fază, comunicarea publică devine esențială. Autoritățile ar trebui să publice zilnic un buletin oficial cu indicatorii principali ai pieței:

prețul ARA

prețul petrolului Brent

nivelul stocurilor

prețul mediu la pompă în România

marja estimată

Această transparență ar putea reduce cumpărăturile de panică și speculațiile.

Totodată, Guvernul ar trebui să activeze un grup operativ interministerial format din Ministerul Finanțelor, Ministerul Energiei, Transporturi, Agricultură, Consiliul Concurenței și alte instituții relevante.

Faza de criză – până la 10,5 lei/litru

Dacă prețul motorinei continuă să crească, statul ar putea introduce măsuri de neutralitate fiscală.

De exemplu, dacă prețul urcă de la 7,97 lei/litru la 10,5 lei/litru, statul ar colecta aproximativ 0,533 lei/litru TVA suplimentar.

În acest scenariu, acciza ar putea fi redusă cu aproximativ 0,44 lei/litru, fără ca statul să piardă venituri față de situația inițială.

Reducerea accizei s-ar reflecta la pompă printr-o scădere de aproximativ 0,533 lei/litru, ceea ce ar reduce prețul estimat la circa 9,96 lei/litru.

O a doua componentă ar putea fi o colaborare cu distribuitorii pentru reducerea temporară a marjelor comerciale, combinată cu facilități fiscale pentru companii.

Faza critică – peste 10,5 lei/litru

Depășirea pragului de 10,5 lei pe litru ar avea efecte economice semnificative.

„Există momente în economie când o cifră devine mai mult decât o statistică. Devine un semnal de alarmă. Pentru România, pragul de 10,5 lei pe litru la motorină este unul dintre aceste semnale. Nu este doar o problemă de pompă și nici doar o supărare a șoferilor. Este un indicator al presiunii care se propagă în întregul sistem economic. Pragul de 10,5 lei pe litru este critic pentru că de aici încolo costurile logistice devin greu de absorbit. Chiar prin măsurile acordate transportatorii nu mai pot compensa prin eficiență sau volum, agricultorii își văd costurile de producție crescând într-un moment în care marjele sunt deja fragile. Iar consumatorii, inevitabil, vor plăti diferența. Totuși, complexitatea nu trebuie să devină o scuză pentru inacțiune. Statul are instrumente, chiar dacă limitate. Ajustarea temporară a accizelor, mecanisme de compensare pentru transportatori sau agricultură și investiții accelerate în infrastructură energetică pot amortiza șocurile. În paralel, sectorul privat trebuie să accelereze modernizarea flotelor și optimizarea logisticii”, a explicat Dumitru Chisăliță.

Riscul unei crize economice provocate intern

Potrivit specialiștilor, combinația dintre un șoc energetic global și reacțiile populiste ale guvernării poate amplifica problemele economice.