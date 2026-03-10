Antreprenoriatul feminin în Uzbekistan: date Octobank

Potrivit studiilor sectoriale, datelor organizațiilor internaționale și analizelor Octobank, participarea femeilor în sistemul economic și financiar al Uzbekistanului continuă să crească în mod constant. Milioane de femei folosesc activ servicii bancare, plăți digitale și instrumente financiare pentru a-și gestiona veniturile personale, economiile și operațiunile financiare zilnice. Experții subliniază că creșterea activității financiare devine adesea unul dintre factorii care stimulează dezvoltarea mediului antreprenorial — lansarea propriei afaceri, dezvoltarea afacerilor de familie sau extinderea proiectelor mici.

În cadrul pregătirilor pentru Ziua Internațională a Femeii, Octobank a realizat o analiză a statisticilor clienților și le-a comparat cu datele economice naționale pentru a evalua nivelul activității financiare a femeilor și impactul acesteia asupra proceselor economice din țară.

Analiza arată că femeile demonstrează o creștere constantă a implicării în serviciile financiare și utilizează din ce în ce mai frecvent instrumente bancare pentru gestionarea veniturilor, economiilor și plăților. Această dinamică devine un factor important pentru dezvoltarea mediului antreprenorial: disponibilitatea serviciilor bancare digitale reduce barierele pentru lansarea unei afaceri proprii și simplifică gestionarea fluxurilor financiare.

Experții subliniază că dezvoltarea infrastructurii financiare digitale devine unul dintre factorii-cheie pentru extinderea oportunităților economice ale femeilor. Serviciile bancare moderne permit lansarea mai rapidă a noilor proiecte, gestionarea capitalului circulant și controlul eficient al operațiunilor financiare.

Pe acest fond, antreprenoriatul feminin în Uzbekistan devine treptat unul dintre cele mai dinamice segmente ale întreprinderilor mici. Creșterea incluziunii financiare a femeilor contribuie la dezvoltarea activității antreprenoriale, la crearea de noi locuri de muncă și la formarea unor inițiative economice durabile în regiuni.

În anul 2025, în Uzbekistan s-a format un ecosistem antreprenorial extins, cu o participare activă a femeilor. Conform studiilor sectoriale și datelor organizațiilor internaționale, în țară există peste 2,1 milioane de femei antreprenoare, iar femeile dețin aproximativ 40% din toate afacerile individuale înregistrate. În plus, femeile conduc peste 43 de mii de întreprinderi mici și microîntreprinderi care activează în diverse sectoare ale economiei — de la comerț și servicii până la producție și industrii creative.

Statisticile sectorului bancar confirmă aceste tendințe. Potrivit datelor agregate ale Octobank, femeile reprezintă aproximativ 34% din baza de clienți a băncii, ceea ce reflectă un nivel ridicat de implicare în infrastructura financiară a țării.

Structura pe vârste a activității financiare arată o dinamică caracteristică. Cea mai activă categorie în rândul femeilor este grupa de vârstă 41–50 de ani, urmată de grupele 36–40 și 31–35 de ani. În aceste segmente de vârstă se înregistrează cel mai ridicat nivel de utilizare a produselor bancare și de efectuare a operațiunilor financiare.

În același timp, crește și activitatea unei audiențe mai tinere — 26–40 de ani — pentru care este caracteristică utilizarea activă a serviciilor financiare digitale, a aplicațiilor bancare mobile și a instrumentelor de gestionare a veniturilor. Acest lucru reflectă tendința generală de digitalizare a serviciilor financiare și trecerea treptată a activității antreprenoriale în mediul online.

Antreprenoriatul feminin depășește treptat cadrul agendei sociale și devine un factor economic deplin. Companiile conduse de femei participă activ la formarea pieței interne, creează locuri de muncă și contribuie la dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.

Experții observă că activitatea antreprenorială a femeilor este deosebit de vizibilă în sectoarele comerțului, serviciilor, educației, industriilor creative și industriei ușoare. În mai multe regiuni ale țării, întreprinderile conduse de femei devin motoare ale dezvoltării economice locale și ale ocupării forței de muncă.

În același timp, politica statului și reformele din ultimii ani au îmbunătățit semnificativ condițiile pentru antreprenoriat. Extinderea programelor de sprijin pentru întreprinderile mici, dezvoltarea serviciilor publice digitale și simplificarea procedurilor de înregistrare a afacerilor contribuie la creșterea numărului de inițiative antreprenoriale în rândul femeilor.

Experții Octobank subliniază că dezvoltarea infrastructurii bancare joacă un rol important în acest proces.

„Statisticile financiare arată că participarea femeilor la economia Uzbekistanului crește constant. Vedem acest lucru la nivelul operațiunilor bancare zilnice: femeile folosesc activ servicii digitale, își gestionează finanțele personale și iau din ce în ce mai des decizii economice importante. Pentru sectorul bancar, acest lucru înseamnă necesitatea de a crea o infrastructură financiară convenabilă și tehnologică, care să sprijine dezvoltarea activității economice”, subliniază departamentul analitic al Octobank.

Analizele Octobank și statisticile naționale arată că antreprenoriatul feminin devine un element important al structurii economice a Uzbekistanului. Creșterea numărului de femei antreprenoare, extinderea accesului la instrumente financiare și utilizarea activă a serviciilor digitale formează un nou mediu antreprenorial.

Pe măsură ce tehnologiile bancare și programele de sprijin pentru întreprinderile mici se dezvoltă, rolul femeilor în economia țării va continua să crească, făcând din antreprenoriatul feminin unul dintre factorii importanți ai creșterii economice durabile.