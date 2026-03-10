4 luni de naștere care privesc lumea prin ochelari roz

Dacă ești o persoană care vede binele în fiecare persoană și situație (până la punctul în care ignori semnalele de alarmă), s-ar putea să te fi născut într-una dintre aceste luni. Iată cele patru luni de naștere cele mai probabile pentru a vedea lumea prin lentile roz și de ce.

Octombrie

Fiecare lună de naștere are un simbol unic care încapsulează calitățile esențiale ale semnului respectiv. Persoanele născute în octombrie sunt reprezentate de balanțe, ceea ce ne spune că cei născuți în octombrie se străduiesc să aibă echilibru în tot ceea ce fac. Balanța evidențiază, de asemenea, optimismul lunii octombrie - această lună a zodiacală se consideră că, pentru tot ce se întâmplă rău, ceva bun este pe cale să îl depășească. Lentilele lor roz îi ajută să depășească momentele dificile și să persevereze în orice provocare.

Cei născuți în octombrie nu le place să se plângă și încearcă să evite negativitatea. Sunt persoane înnăscute care doresc să le facă pe plac celorlalți și tind să absoarbă sentimentele celorlalți, așa că preferă să fie înconjurați doar de energie pozitivă. Refuză să-și scoată ochelarii roz pentru nimeni și vor evita oamenii și locurile care îi fac să se simtă triști. Nativii din octombrie sunt excelenți susținători ai celor dragi și încearcă întotdeauna să mențină o stare de spirit ușoară și plăcută.

August

Fiecare lună a zodiei are un corp ceresc călăuzitor care dezvăluie ceva important despre acel semn. Persoanele născute în august sunt guvernate de Soare, ceea ce ne spune că cei născuți în august sunt strălucitori, veseli și optimiști. Poartă ochelari de soare roz nu pentru a bloca lumina, ci pentru a face totul puțin mai interesant și mai colorat.

Nativii lunii august sunt cunoscuți pentru inimile lor mari și generoase. Își doresc ca toată lumea să vadă lumea la fel de frumos ca ei, așa că își împărtășesc lentilele roz cu cei dragi. Energia lor pozitivă este contagioasă și este greu să nu râzi și să te distrezi în această lună însorită.

Decembrie

Când vine vorba de lunile nașterii care poartă lentile roz, decembrie s-ar putea să fie cea mai bună. Acest lucru se datorează faptului că cei născuți în decembrie sunt ghidați de Jupiter, planeta norocului, miracolelor, prosperității și expansiunii. Datorită lui Jupiter, cei născuți în decembrie sunt binecuvântați cu o doză cosmică de noroc.

Lucrurile au un fel de a se rezolva pentru acest semn zodiacal. Drept urmare, cei născuți în decembrie sunt veșnic optimiști. Sunt manifestanți puternici, iar credința lor că vin lucruri bune o face adesea realitate.

Ochelarii roz ai lunii decembrie îi fac, de asemenea, foarte rezistenți. Este greu să ții această lună nașterii sub control pentru mult timp, chiar și atunci când apar dezastre sau provocări. Simt și își exprimă emoțiile negative, dar apoi merg mai departe rapid, știind că ceva minunat este chiar după colț.

Martie

Persoanele născute în martie sunt guvernate de Neptun, planeta viselor, iluziilor, proiecțiilor și idealismului. Datorită influenței lui Neptun este ușor de observat că această lună a nașterii poartă lentile roz. Oamenii născuți în martie visează mereu cu ochii deschiși. Au capul în nori, evocându-și propriile lumi fericite. Deși se luptă adesea cu sentimente profunde de melancolie și tristețe, își găsesc alinare în fanteziile lor, purtând ochelarii roz pentru a evada.

Fiecare semn zodiacal are o „vârstă” spirituală bazată pe ordinea anului. Fiind ultima dintre cele 12 luni ale nașterii, martie este cel mai „vechi” sau cel mai matur semn spiritual. Aceasta înseamnă că cei născuți în martie au un picior pe pământ și celălalt în tărâmul spiritual. Ei văd tot ce se întâmplă pe această planetă prin ochelarii lor roz și sunt mult mai preocupați de ceea ce va fi în următoarea viață decât în ​​aceasta, potrivit collective.world.

