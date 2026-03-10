Iranul sfidează Casa Albă: Vom continua atacurile cu rachete „atât cât va fi nevoie”

Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat că Teheranul este pregătit să continue atacurile cu rachete împotriva adversarilor săi „atât cât va fi nevoie” și că negocierile cu Statele Unite nu mai sunt o opțiune. „Lansările continuă, iar noi suntem bine pregătiți să continuăm să îi atacăm cu rachetele noastre atât cât va fi nevoie și atât timp cât va fi necesar”, a spus oficialul iranian într-un interviu acordat luni postului american PBS News, citat de Times of Israel.

El a exclus reluarea dialogului cu Washingtonul, invocând experiențele anterioare. „Avem o experiență foarte amară în discuțiile cu americanii”, a afirmat ministrul iranian, adăugând că negocierile cu Statele Unite „nu mai sunt pe agenda iraniană”.

Mesajul transmis de ministrul iranian contrazice declarațiile făcute duminică de președintele american Donald Trump, care a spus la Casa Albă că războiul cu Iranul s-ar putea încheia „foarte curând”. Araghchi a susținut, de asemenea, că Statele Unite și Israelul „au eșuat” în încercarea de a produce o schimbare de regim în Iran în primele zile ale războiului și că acum sunt „fără direcție”.

Conflictul a început pe 28 februarie 2026, când Israelul și Statele Unite au lansat o serie de lovituri aeriene asupra unor ținte din Iran, într-o operațiune militară coordonată care a vizat instalații militare și lideri ai regimului de la Teheran. În urma acestor atacuri, liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis, iar Iranul a răspuns cu lovituri cu rachete și drone împotriva Israelului și a unor baze americane și aliați ai SUA din regiune.

În paralel, luptele s-au extins și în Liban, unde gruparea Hezbollah, aliată Iranului, a lansat atacuri asupra Israelului, determinând armata israeliană să intensifice operațiunile militare în sudul Libanului.

Analiștii avertizează că războiul ar putea intra într-o fază de uzură, în care Iranul mizează pe capacitatea sa de a continua atacurile cu rachete și drone pentru a prelungi confruntarea și a pune presiune asupra adversarilor.

(sursa: Mediafax)