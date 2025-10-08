Prețul aurului explodează. Investitorii caută siguranță în vremuri tulburi

Potrivit Reuters, prețul spot al aurului a crescut cu 0,9%, ajungând la 4.017,16 dolari pe uncie. Contractele futures pe aur din SUA cu livrare în decembrie au câștigat 0,9%, ajungând la 4.040 dolari pe uncie.

În mod tradițional, aurul este considerat o rezervă de valoare în perioadele de instabilitate. Fiind unul dintre activele cu cea mai bună performanță din 2025, aurul spot a crescut cu 53% de la începutul anului, după o creștere de 27% în 2024.

„În acest moment, există atât de multă încredere în această tranzacție, încât piața va căuta următoarea cifră rotundă importantă, care este 5.000, Fed urmând probabil să continue să scadă ratele”, a declarat Tai Wong, un comerciant independent de metale.

Cauzele creșterii prețului aurului

Creșterea prețului a fost determinată de o combinație de factori, printre care așteptările privind reducerea ratelor dobânzilor, incertitudinea politică și economică continuă, achizițiile solide ale băncilor centrale, influxurile către fondurile tranzacționate la bursă și un dolar slab.

Marți, blocajul guvernamental din SUA a intrat în a șaptea zi. Blocajul a amânat publicarea indicatorilor economici cheie ai celei mai mari economii mondiale, forțând investitorii să se bazeze pe date secundare, neguvernamentale, pentru a evalua momentul și amploarea reducerilor ratei dobânzii de către Fed.

Investitorii anticipează acum o reducere de 25 de puncte de bază la ședința Fed din această lună, cu o reducere suplimentară de 25 de puncte de bază prevăzută în decembrie.

„Creșterea nivelului de incertitudine tinde să alimenteze creșterea prețului aurului și vedem că acest scenariu se repetă”, a declarat Tim Waterer, analistul șef de piață al KCM Trade.

În plus, turbulențele politice din Franța și Japonia au stimulat, de asemenea, cererea pentru lingouri, considerate un refugiu sigur.