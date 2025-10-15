Prețul aurului explodează. Românii se înghesuie la casele de amanet pentru a-și vinde bijuteriile. Ce spun economiștii

Gramul de aur și-a dublat valoarea, comparativ cu 2023, și este cu 40% mai mult față de începutul acestui an, ajungând la 584 leii/gram.

Cozi la casele de amanet

Creșterea spectaculoasă a dus la o cerere mare în rândul oamenilor pentru amanetarea bijuteriilor. Cele mai frecvent amanetate sunt lanțurile de aur.

„Avem mai mulți clienți care amanetează produse, și o cerere foarte mare pentru achiziția de aur. În prezent, gramul se vinde cu 340 de lei, față de 250 de lei acum 6 luni. Majoritatea cumpărătorilor, în proporție de 70%, sunt femei”, explică Robert Măiță, manager de amanet, pentru observatornews.ro.

Casele de amanet oferă între 115 și 460 de lei pe gram, în funcție de carataj, diferența față de prețul BNR fiind dată de marje și impurități.

În ultimii trei ani, cifra de afaceri a firmelor de amanet aproape s-a dublat. Deși prețul bijuteriilor a crescut, mulți continuă să le cumpere, sperând într-o creștere și mai mare a valorii aurului.

„Aurul se cumpără în continuare, se va cumpăra în continuare, este o investiţie. Brăţărica asta, de exemplu, are un gramaj într-adevăr dar are un model foarte deosebit, ajunge undeva la 11.000, are la 30 de grame aproape, este căutată”, afirmă Elena Constantin, reprezentantă a unei firme de bijuterii.

Avertismentul economiștilor

"S-ar putea să ne apropiem de un vârf al acestui activ, şi atunci în general investitorii trebuie să aibă grijă să nu se urce într-un tren care o ia deja la vale. Dacă vrei să faci investiţii în aur, recomandarea mea călduroasă este să te îndrepţi către lingouri de aur", avertizează Adrian Asoltanie, consultant financiar.

Pe piețele internaționale, aurul a depășit pragul psihologic de 4.100 de dolari uncia.