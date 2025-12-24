Prețul petrolului crește, pe fondul avansului economic al SUA. Riscuri de aprovizionare din Rusia și Venezuela

x close
de Redacția Jurnalul    |    24 Dec 2025   •   09:15
Sursa foto: Hepta/Economia SUA a crescut peste așteptări în trimestrul al III-lea din 2025.

Prețul petrolului a înregistrat miercuri creșteri modeste, continuând ascensiunea din ultimele zile, pe fondul unei creșteri economice peste așteptări în Statele Unite și a riscurilor de aprovizionare din Venezuela sau Rusia, informează Reuters.

Cotațiile Brent au ajuns la 62.42 dolari pe baril, marcând o creștere de 4 cenți, respectiv 0.06%, iar prețul West Texas Intermediate a crescut cu 3 cenți, sau 0.05%, până la 58.41 dolari pe baril.

Deși modestă, creșterea continuă trendul ascendent. Luni, prețul petrolului a înregistrat o creștere de peste 2% înregistrat luni, iar marți creșterea a continuat cu încă 0.5%.

Creșterea esteinfluențată de economia Statelor Unite. Potrivit estimării preliminare publicate marți, economia SUA a crescut cu 4.3% în trimestrul al treilea din 2025, peste estimarea de 3.2% a economiștilor chestionați de Bloomberg.

Un alt factor important care a sprijinit prețurile a fost riscul de întrerupere a livrărilor. Exporturile Venezuelei au fost afectate de blocada anunțată de președintele american Donald Trump asupra tuturor petrolierelor sancționate. În plus, atacurile reciproce dintre Rusia și Ucraina asupra infrastructurii energetice au alimentat îngrijorările privind oferta globală.

