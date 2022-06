Prețul petrolului scade PUTERNIC din cauza riscului de recesiune al statelor d ezvoltate

Cotaţia barilului de petrol ''light sweet crude'' cu livrare în luna august s-a redus, în această dimineață cu 2,6 dolari, ajungând la 103,46 dolari.

Cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului cu livrare în august a scăzut cu 2,5 dolari, până la 109,22 dolari.

Aceste cotații au înregistrat scăderi de circa 3 dolari, după ce în ziua anterioară declinul a fost de 3%. Prețurile au ajuns astfel la cel mai mic nivel de la mijlocul lunii trecute.

"Piaţa petrolului rămâne sub presiune deoarece investitorii sunt îngrijoraţi că majorarea dobânzilor în SUA va afecta redresarea economiei şi cererea de combustibil", spune Kazuhiko Saito, analist la Fujitomi Securities Co Ltd. Acesta consideră că înainte de 4 iulie, ziua națională a SUA, cotaţia barilului de petrol 'light sweet crude' ar putea scădea sub 100 de dolari.



Totodată, șeful Rezervei Federale americane (Fed), Jerome Powell, a spus că inflația mare a luat prin surprindere autorităţile monetare şi a avertizat că este posibil să urmeze şi alte surprize.

Cu toate acestea, el a precizatcă economia americană este suficient de solidă pentru a face faţă unei înăspriri a politicii monetare.

"În condiţiile în care din ce în ce mai multe date demonstrează că livrările de ţiţei rusesc sunt mai puţin afectate de sancţiuni decât se estima anterior, în ceea ce priveşte oferta, am putea vedea o creştere mai mare decât se previziona, în viitorul apropiat", spun analiştii de la Haitong Futures.



Preşedintele Vladimir Putin a anunțat, miercuri, că exporturile de petrol ale Rusiei se îndreaptă spre statele BRICS. Astfel, în mai 2022, exporturile de țiței rusesc ale Chinei au crescut cu 55%.