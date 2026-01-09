Tarifele pentru tranzitul gazelor din Europa Centrală au explodat la începutul anului

În urma încetării totale a tranzitului gazelor rusești prin Ucraina anul trecut, tarifele de transport al gazelor implementate recent pentru 2026 relevă o povară financiară masivă pentru unele țări din Europa Centrală și de Est, scrie CEE Energy News.

În timp ce unele piețe din Europa de Vest beneficiază de aprovizionare stabilă cu GNL și de conectivitate constantă prin conducte, națiunile din Europa Centrală și de Est fără ieșire la mare se confruntă cu costurile ridicate ale infrastructurii subutilizate, potrivit Kpler. În Austria, autoritatea de reglementare E-Control a aprobat creșteri medii ale tarifelor de transport de aproximativ 79% pentru anul calendaristic 2026. În mod similar, operatorul de transport și transport al gazelor din Slovacia, Eustream, a majorat tarifele cu aproximativ 15%. Această creștere a împins costurile de tranzit din Slovacia la aproximativ un euro pe megawatt-oră, aproape dublu față de tarifele observate în unele părți ale Europei de Vest. Firma de informații de piață a remarcat, de asemenea, că importurile scumpe de gaze prin coridoarele austriece și slovace au determinat Ucraina să caute alternative mai ieftine. „Ruta nordică” prin Polonia sau Lituania a apărut ca o poartă de acces mai rentabilă pentru aprovizionarea regională.

Este important de menționat că rețeaua de transport al gazelor din Slovacia a fost construită istoric pentru a canaliza gazul rusesc către piețele occidentale și este acum grav subutilizată în urma opririi tranzitului ucrainean. Deși țara încă importă gaze rusești, trecerea la livrările din sud prin Ungaria a făcut ca vasta rețea să fie mai scumpă de întreținut.

În timp ce majoritatea țărilor UE s-au decuplat în mare măsură de Moscova, Ungaria a rămas o excepție semnificativă. În mijlocul acestei volatilități regionale, Ungaria și-a valorificat poziția unică. Prin menținerea accesului prin conducte la gazele rusești prin ruta TurkStream, operatorul de transport și operare (TSO) din Ungaria, FGSZ, a contracarat tendința de subutilizare. Datele preliminare pentru 2025 arată că livrările comerciale totale de gaze ale Ungariei au crescut cu 17%, ajungând la 17,15 miliarde de metri cubi (bcm), potrivit directorului general al FGSZ, Ferencz I. Szabolcs. Consumul local din Ungaria a înregistrat, de asemenea, o creștere de 4,7%, totalizând aproximativ 8,8 miliarde de metri cubi (bcm) pentru anul respectiv.