Funcția Google pe care ar trebui să o activezi imediat. Cum te ajută la protejarea datelor personale

Instrumentul gratuit, numit Results About You, permite eliminarea din rezultatele căutării a unor informații sensibile, precum numele, adresa sau numărul de telefon.

Potrivit specialiștilor, funcția este folosită rar deși poate reduce semnificativ riscurile asociate expunerii datelor personale online.

Cum pot ajunge datele tale pe internet

În multe cazuri, informațiile personale sunt colectate și vândute de companii specializate în agregarea datelor, numite brokeri de date. Acestea pot comercializa detalii, precum numele complet, adresa de domiciliu sau numărul de telefon către alte firme sau persoane interesate, uneori la prețuri foarte mici.

Astfel de practici pot crește riscul de fraudă, furt de identitate sau hărțuire online.

Funcția Results About You a fost creată tocmai pentru a limita accesul facil la aceste informații prin intermediul căutărilor pe internet. Instrumentul scanează constant web-ul și îi notifică pe utilizatori atunci când apar rezultate care includ date personale.

Cum să foloosești funcția Google

După activarea funcției, utilizatorii primesc notificări atunci când motorul de căutare identifică pe internet informații precum:

numele complet

adresa de e-mail

numărul de telefon

adresa de domiciliu

Utilizatorii pot verifica apoi rezultatele și pot solicita eliminarea linkurilor din rezultatele de căutare.

Accesul rapid la informații personale poate fi folosit în multe moduri, iar limitarea expunerii acestor date este un prim pas important pentru protejarea vieții private.

Ce poate și ce nu poate face funcția Google

Specialiștii subliniază însă că instrumentul nu șterge datele de pe site-urile unde sunt publicate, =doar elimină linkurile respective din rezultatele motorului de căutare al Google. Cu alte cuvinte, informațiile pot rămâne online, dar devin mult mai greu de găsit.

De asemenea, funcția nu elimină orice tip de conținut. De exemplu, rezultatele provenite de pe site-uri guvernamentale sau de presă rămân de regulă vizibile în căutări.

Cum poți activa funcția

Pentru a folosi funcția Results About You, utilizatorii trebuie să aibă un cont Google și să completeze un formular în care indică datele pe care doresc să le monitorizeze.

Alternativ, dacă o persoană găsește singură informații sensibile în rezultatele de căutare, poate solicita eliminarea acestora direct din pagină. Opțiunea apare în meniul cu trei puncte aflat lângă fiecare rezultat, prin butonul „Remove result”.

Specialiștii spun că, deși instrumentul nu oferă protecție completă, acesta poate reduce semnificativ expunerea datelor personale online și reprezintă una dintre cele mai simple metode prin care utilizatorii își pot proteja identitatea digitală, potrivit a1.ro.