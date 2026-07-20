Profituri record și turbulențe geopolitice: Moment de cotitură pentru companiile aeriene

Cele mai profitabile 9 companii aeriene din lume au înregistrat împreună profituri nete de 25,11 miliarde de dolari (aproximativ 22 de miliarde de euro), potrivit unei analize realizate de firma de investiții One Investments din Dubai, citat de euronews.com.

Performanțele financiare reflectăo perio adă de vârf pentru industria aviatică, înainte ca tensiunile militare din Iran și blocarea unor spații aeriene din regiunea Golfului să introducă noi incertitudini pentru operatorii aerieni.

Emirates Airlines, lider mondial

Compania Emirates și-a consolidat pentru al doilea an consecutiv poziția de cea mai profitabilă companie aeriană din lume.

Transportatorul din Dubai a raportat un profit net record de 5,4 miliarde de dolari (4,7 miliarde de euro) pentru primul trimestru al anului, cel mai bun rezultat din istoria companiei. Reprezentanții Emirates au precizat că performanța a fost obținută în ciuda dificultăților generate de închiderea temporară a spațiului aerian din Golf după escaladarea conflictului din Iran.

Pe locurile următoare se află operatorii americani:

Delta Air Lines, cu un profit de aproximativ 5 miliarde de dolari;

United Airlines, cu aproximativ 3,4 miliarde de dolari.

Companiile europene și asiatice rămân în top

În Europa, Ryanair a raportat un profit anual de 2,26 miliarde de euro, în creștere cu 40%, susținut de majorarea tarifelor și de cererea ridicată pentru călătorii.

Turkish Airlines a obținut venituri record și un profit de aproximativ 2,4 miliarde de dolari, chiar dacă rezultatul a fost mai redus față de perioada precedentă.

Clasamentul este completat de:

Singapore Airlines – aproximativ 2,1 miliarde de dolari;

Qatar Airways – 1,94 miliarde de dolari;

Cathay Pacific – aproximativ 1,27 miliarde de dolari;

All Nippon Airways (ANA) – aproximativ 1,1 miliarde de dolari.

Rezultatul Singapore Airlines include însă un câștig contabil excepțional de aproximativ 800 de milioane de dolari, rezultat în urma fuziunii dintre Air India și Vistara. Fără această componentă, profitul operațional al companiei ar fi fost estimat la aproximativ 1,1 miliarde de euro.

Clasamentul nu include toți operatorii aerieni

Analiza ia în calcul companiile aeriene individuale și nu grupurile care dețin mai multe branduri. Din acest motiv, operatori precum British Airways sau Lufthansa nu apar separat în clasament deoarece fac parte din grupuri internaționale mai mari.

Conflictul din Iran pune presiune pe industria aviatică

Rezultatele record apar într-un moment în care industria aeriană începe să resimtă efectele instabilității geopolitice.

Qatar Airways a raportat o scădere a profitului de aproape 10%, în ciuda unui rezultat operațional record, după ce conflictul a dus la restricționarea zborurilor și închiderea temporară a spațiului aerian.

„Nu se întâmplă des ca un singur an financiar să testeze atât capacitatea unei organizații de a performa, cât și rezistența acesteia în fața dificultăților”, a declarat directorul executiv al companiei, Hamad Al-Khater.

Și Emirates a transportat cu aproximativ 1% mai puțini pasageri în aceeași perioadă, iar impactul complet al crizei este așteptat să se reflecte în rezultatele viitoare.

Prețul combustibilului, principala provocare

Una dintre cele mai mari amenințări pentru companiile aeriene rămâne costul combustibilului. Potrivit analizei One Investments, combustibilul pentru avioane a reprezentat aproximativ 25,8% din cheltuielile operaționale ale industriei în 2025.

După perturbările din regiunea Golfului și tensiunile legate de Strâmtoarea Hormuz, prețul petrolului a depășit temporar 150 de dolari pe baril, alimentând temerile privind reducerea profiturilor.

Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) a avertizat că profiturile globale ale companiilor aeriene ar putea scădea semnificativ în acest an, pe fondul creșterii costurilor și al incertitudinilor economice.

Ryanair, una dintre companiile care au reușit să se protejeze parțial prin contracte de acoperire a prețului combustibilului, a evitat să ofere estimări pentru anul următor, invocând lipsa de predictibilitate.

Între recorduri financiare și noi riscuri

Companiile aeriene au demonstrat o capacitate puternică de revenire după crizele ultimilor ani, însă noile tensiuni geopolitice ar putea testa din nou rezistența sectorului.

Profiturile istorice marchează un moment important pentru industrie, dar evoluția prețurilor la energie, conflictele internaționale și restricțiile de zbor vor avea un rol decisiv în următoarea etapă a transportului aerian global.