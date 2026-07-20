Accident grav pe DN2 (E85), în Neamț: Ciocnire între un camion cu butelii și un autoturism. Șase victime, inclusiv trei copii, transportate la spital

Accidentul a mobilizat pompieri, paramedici SMURD, echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean și polițiști, care au intervenit pentru salvarea victimelor și pentru securizarea zonei.

Două femei au rămas încarcerate după impact

Primele informații transmise de autorități arătau că în autoturism se aflau cinci persoane, dintre care două femei pe locurile din față și trei copii pe bancheta din spate.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, Ramona Ciofu, a declarat:

"Sunt cinci victime din autoturism, iar conducătorul auto femeie şi pasagera dreaptă faţă sunt încarcerate. În spate sunt victime trei copii."

Pompierii au intervenit cu echipamente speciale de descarcerare pentru extragerea celor două victime blocate între fiarele contorsionate ale autoturismului.

Camionul transporta butelii cu gaz metan

Accidentul a implicat și un camion încărcat cu butelii cu gaz metan, iar în urma coliziunii o parte din încărcătură s-a răsturnat pe carosabil. Din acest motiv, zona a fost securizată de echipele de intervenție pentru a elimina orice risc suplimentar și pentru a permite desfășurarea operațiunilor de salvare în condiții de siguranță.

Traficul pe unul dintre cele mai circulate drumuri din România, DN2 (E85), a fost afectat pe durata intervenției.

Șase victime au fost transportate la spital

Ulterior, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț a actualizat bilanțul accidentului.

În urma impactului au rezultat șase victime, toate fiind preluate de echipajele SMURD și Serviciului de Ambulanță Județean pentru acordarea primului ajutor și transport la spital.

Persoanele rănite sunt un bărbat în vârstă de 51 de ani, conducătorul autotrenului, două femei de 46 și 48 de ani, precum și trei băieți, doi dintre ei în vârstă de 13 ani și unul de 17 ani.

Toate victimele au fost transportate la unități medicale pentru investigații și tratament de specialitate.

Intervenție de amploare în comuna Săbăoani

La locul accidentului au fost mobilizate forțe importante de intervenție din cadrul Detașamentului de Pompieri Roman, Serviciului de Ambulanță Județean Neamț și Inspectoratului de Poliție Județean.

Reprezentanții ISU Neamț au transmis:

„Forţe şi mijloace de intervenţie de la Detaşamentul de pompieri Roman, SAJ şi IPJ intervin la un accident rutier produs pe E 85, în comuna Săbăoani."

Agerpres