Istoria unui salut: „Servus!”

Îndrumător ne va fi profesorul Ioan-Aurel Pop: „Azi, într-o lume grăbită, nu ne mai salutăm nici cu «Bună ziua!», ci eventual cu «Bună!», nici cu «Salut!», ci cu «Hei!» etc. La despărțire nu mai zicem «La revedere!», ci «Pa, pa!». Totuși, încă din copilărie, românii transilvăneni aud între familiari și prieteni cuvântul «servus», ca formulă de salut. În aceeași ambianță a Transilvaniei, oricine poate constata repede că, în forme ușor modificate, acest termen este utilizat și de maghiari și de sași (șvabi), adică de germanici, atâția (foarte puțini) câți au mai rămas în România. Se mai folosește în Austria, în sudul Germaniei și în Ungaria”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Dinspre inferior spre superior

Ce rădădici are termenul? „Cuvântul este, fără nicio îndoială, latinesc și se poate traduce în românește prin «sclav», cu variantele «șerb» (moștenit în română chiar din latinescul servus, -i, de declinarea a II-a), «iobag», «rob» etc. La origine, cuvântul modern «servus» este o elipsă (rest al unei expresii, obținut prin suprimarea unor cuvinte care nu sunt indispensabile pentru obținerea sensului dorit) a expresiei Ego servus tuus sum!, ceea ce vrea să zică «Eu sunt servitorul tău!», cu sensul «Mă pun la dispoziția ta!», «Sunt gata să te servesc!» etc. Expresia se folosea în antichitatea romană, în Imperiul Roman (cu siguranță și în provinciile Dacia, Moesia și alte provincii danubiene), ca formulă de curtoazie, în rândul elitei (patricienilor mai ales, dar nu numai) și ea trebuie legată de o alta, anume Servus humillimus!, tradusă literal «Sunt sclavul cel mai umil!» sau «Sunt slujitor preaplecat!» ori «Slugă preaumilă!». Salutul acesta era folosit atunci doar între bărbați și el venea numai dinspre inferior spre superior. Din Antichitatea târzie și din Evul Mediu timpuriu occidental datează expresia Servus servorum Dei, adică «robul robilor lui Dumnezeu», folosită de papi în intitulația documentelor (diplomelor) emise de ei. Este o mărturie de umilință extremă a urmașilor Sfântului Petru, care însă nu s-a regăsit întotdeauna în conduita efectivă a acestor prinți ai bisericii occidentale. Oricum, formula aceasta papală nu are nicio legătură cu formula de salut invocată”.

Ciao!

Cum a ajuns însă „Servus!” în limba română? „S-a crezut de către unii că acest salut provine la noi (în românește) direct din latină și că există o continuitate în folosirea sa din timpurile antice până în cele moderne și, implicit, până astăzi. Nu este așa, fiindcă la români, prin evoluția firească a limbii, «servus» a devenit «șerb». O performanță de acest fel au reușit - între toate popoarele romanice - numai italienii, prin locuitorii din regiunea Veneto, care au salutul binecunoscut de «ciao!», moștenit din vechime din latinescul «sclavus» (sinonim cu «servus»). «Sclavus», din forma «sclavo», a ajuns în venețiană «schiavo», apoi «sciavo», apoi «ciauo» și, în final, «ciao» (prin «muierea» consoanei «v», devenite vocala «u»). Cam același fenomen fonetic s-a petrecut cu substantivul latin ovem, devenit în românește «oaie», care s-a pronunțat și scris și «ouaie». Însă formula de salut «servus», care - în mod teoretic ar fi putut fi moștenită, în feluri adaptate, în limbile romanice - s-a pierdut la sfârșitul Antichității și nu a fost folosită în mod curent în Evul Mediu”.

Redescoperirea germanofonilor

Atunci cum a reînviat? „Abia perioada Renașterii a redescoperit-o și restaurat-o, dar nu prin popoarele romanice, ci prin nobilii și învățații germani și germanofoni. În lumea germană a secolelor al XVI-lea și al XVII-lea, puternic influențată de ideile umanismului, exista tendința de a reînvia Antichitatea și chiar de a o imita (așa s-a întâmplat aproape peste tot la finele Evului Mediu occidental). Primii au fost învățații absolvenți de universități, care se străduiau să vorbească uneori între ei latinește sau măcar să schimbe câteva vorbe în limba lui Cicero și Caesar, începând cu salutul. Nobilii germani - cu precădere cei din statele germane catolice din sud și mai ales din provinciile austriece - s-au deprins atunci, cu dorința de a se purta ca romanii, să se salute cu Servus tuus!, adică «Sunt servitorul tău!». De la ei (de la austrieci și germanii din sud), moda aceasta a trecut repede la nobilii vecini, încât obiceiul a pătruns destul de repede la elitele cehe (și slovace), slovene, croate, polone, ungare, române (din Transilvania), rutene (din vestul Ucrainei). Cu alte cuvinte, forma aceasta politicoasă de salut din rândul claselor superioare, deși provine de la romani și din limba latină, a ajuns la noi prin germani și prin limba germană”.

Erori

Uluitor! „Este de notat faptul că, deși se găsește în atâtea limbi, forma latinească originară a cuvântului respectiv s-a păstrat, ca manieră de scriere, numai în germană și în română - «servus». În polonă este «serwus», în maghiară «szervusz» etc. Tot maghiare sunt și variantele aberante «szevos» sau «szia», care, ca și formele derivate românești similare («serbus», «sevos» sau «serus»), se cuvin evitate. Tot în ungurește s-a ajuns, relativ recent, și la forma «szervusztok», care este un plural și înseamnă «salut tuturor»; altfel spus, unui cuvânt latinesc (de formă latină) i s-a adăugat o terminație maghiară, ceea ce nu este tocmai recomandat, dar limbile vii nu țin seamă de regulile de gramatică. În legătură cu formula aceasta de salut se fac, de regulă, alte câteva erori. Cea mai des întâlnită se referă la convingerea unora că provine din timpul Imperiului Austro-Ungar, or acest stat bicefal a existat în istorie vreme de numai 51 de ani, de la 1867 la 1918. Salutul e mult mai vechi”.

Sub pecetea Școlii Ardelene

Tot aici: „O altă nepotrivire cu adevărul este credința că salutul respectiv provine de la nobilii maghiari, de unde l-au copiat târziu românii. Or, cum am văzut, salutul vine din Austria și Germania de sud (Bavaria), preluat din latină în mediile culte nobiliare, intelectuale și răspândit apoi în întreaga Europă Centrală și Central-Orientală, în Cehia și Polonia, dar și în fostele țări ale Sfintei Coroane a Ungariei (Croația, Slovacia, Transilvania, Banat, Partium, Galiția etc.). Nobilii ungari erau destul de eterogeni ca origine, iar unii dintre ei erau - după cum s-a dovedit cu prisosință în ultimele decenii - de sorginte românească. Ei, nobilii români, știau latina cultă și foloseau în scris și literele latine, alături de chirilice. Cu alte cuvinte, între nobilii transilvani care au preluat obiceiul în secolele XVII-XVIII-XIX (concomitent cu anumiți etnici maghiari) existau, cu siguranță, și români. Aceștia, sub influența latinismului profesat de Școala Ardeleană și a convingerii că erau singurii adevărați urmași ai romanilor din zonă, au dus tradiția înainte cu și mai multă tenacitate și convingere, astfel încât, în Epoca Modernă, toți locuitorii Transilvaniei - de la un anumit nivel de cultură și de avere în sus - se salutau: «Servus!»”.

Curtoazie

În loc de concluzie: „De aceea, «servus» face parte nu numai din istoria noastră comună europeană, ci și din civilizația pe care am construit-o și pe care o ducem mai departe împreună aici. Prin «servus», ne deschidem sufletul și ne prezentăm lumii cu o anumită curtoazie, cu disponibilitate și demnitate, așa cum se cade să facem”.

La origine, cuvântul modern «servus» este o elipsă a expresiei Ego servus tuus sum!, ceea ce vrea să zică «Eu sunt servitorul tău!», cu sensul «Mă pun la dispoziția ta!», «Sunt gata să te servesc!» - Ioan-Aurel Pop, istoric

Expresia se folosea în antichitatea romană, în Imperiul Roman (cu siguranță și în provinciile Dacia, Moesia și alte provincii danubiene), ca formulă de curtoazie, în rândul elitei. - Ioan-Aurel Pop, istoric

Salutul acesta era folosit atunci doar între bărbați și el venea numai dinspre inferior spre superior. - Ioan-Aurel Pop, academician

S-a crezut de către unii că acest salut provine la noi (în românește) direct din latină și că există o continuitate în folosirea sa din timpurile antice până în cele moderne și, implicit, până astăzi. Nu este așa, fiindcă la români, prin evoluția firească a limbii, «servus» a devenit «șerb». - Ioan-Aurel Pop, academician

Forma «serv» (la feminin «servă»), folosită în ambianța Bisericii Române Unite cu Roma (Greco-Catolice) în locul termenului de origine slavă «rob» (la feminin «roabă»), nu provine în românește din moștenire din limba latină, ci este o creație de secol al XIX-lea, sub impulsul «relatinizării» limbii române, urmărite de curentul latinizant. - Ioan-Aurel Pop, istoric