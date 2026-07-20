Cine este Nicoleta, românca aleasă să aducă un trofeu la finala Cupei Mondiale 2026

Este vorba despre Nicoleta Atanase, în vârstă de 26 de ani, stabilită de câțiva ani buni în Doha, unde lucrează ca însoțitoare de bord pentru Qatar Airways. Compania aeriană a fost unul dintre sponsorii principali ai turneului final, iar reprezentanții ei au avut rolul de a aduce pe scenă trofeele câștigătorilor. Nicoletei i-a revenit chiar una dintre distincțiile cele mai râvnite ale competiției: premiul pentru „Cel Mai Bun Tânăr Jucător al Mondialului”, ridicat în cele din urmă de fundașul spaniol Pau Cubarsí, potrivit as.ro.

De la Facultatea de Psihologie din Constanța, direct pe scena Mondialului

Povestea Nicoletei nu pornește din lumea fotbalului. Ea este absolventă a Facultății de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității Ovidius din Constanța și a lucrat o vreme ca terapeut, înainte să facă pasul spre o carieră complet diferită, în aviație. Astăzi face parte din echipa de ambasadori de imagine ai Qatar Airways, iar prezența ei la turneul final nu a fost una întâmplătoare sau singulară — pe parcursul Mondialului a mai fost prezentă la meciuri, iar pe Instagram a documentat constant experiența, de la imagini din tribune până la fotografii alături de starul spaniol Unai Simon.

Momentul culminant a venit însă odată cu finala. Acolo, în fața a zeci de mii de oameni și a camerelor de televiziune ale întregii lumi, românca a urcat pe scenă cu trofeul în mână, într-un cadru pe care ea însăși l-a descris drept irepetabil.

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„Așa emoții n-am avut în viața mea”

La scurt timp după finalul ceremoniei, Nicoleta Atanase a povestit pe TikTok, într-un clip filmat direct din camera de hotel, ce a simțit în acele minute petrecute pe scenă. Extenuată, dar vizibil fericită, ea a explicat că abia aștepta să ajungă la somn, după o zi în care emoțiile s-au ținut lanț:

„Într-adevăr! Da, am fost pe scenă la World Cup 2026, la decernarea premiilor, dar am ținut trofeul de Best Young Player. Și da, am fost acolo. Și mulțumesc tuturor celor care mi-au scris în privat că m-ați văzut și celor care mi-au scris pe Instagram. Am ajuns la hotel, am fost la cină cu colegii și mă voi demachia și trebuie să dorm puțin pentru că la 6 dimineața plecăm către aeroport și e deja 00:30.”

Mărturisirile ei nu s-au oprit aici. Într-un alt fragment, tânăra a recunoscut că emoția a fost aproape copleșitoare, mai ales în clipa în care și-a dat seama cine se afla în apropiere:

„O să revin aici cu story time, cum a fost să fiu la finala World Cup. Ce vedete am văzut. Pot să vă spun doar că așa emoții n-am avut în viața mea. Mi-au transpirat și tremurat mâinile cu trofeul acela în mână, mai ales când a intrat și Trump și când l-am văzut pe Messi și l-am văzut pe Lamine Yamal”.

Shakira, Beckham și „vedeta din The Vampire Diaries”, la câțiva metri distanță

Ceea ce a făcut experiența și mai greu de digerat, spune Nicoleta, a fost mulțimea de personalități aflate la câțiva pași de ea. Ca să reușească să treacă peste emoție, a preferat să nu se uite spre tribune, deși știa exact cine se afla acolo:

„Era atât de multă lume pe stadion, încercam să mă uit drept și să zâmbesc, că dacă mă uitam în mulțime și știam că este Shakira, David Beckham, actorul din The Vampire Diaries… A fost foarte emoționant, atât de multă lume importantă, iar eu am decernat premiul. Eu! Da, cred că rămâne cea mai faină experiență din toată viața mea.”

Către finalul confesiunii, tonul ei a devenit mai reflexiv. După o experiență pe care spune că nu și-ar fi imaginat-o niciodată, românca a mărturisit că are nevoie de puțin timp să „revină cu picioarele pe pământ” și plănuiește o scurtă vizită acasă, în România:

„Nu m-am gândit vreodată că o să… Am acum trei zile pauză, trebuie să mă întorc la realitate și am plănuit să mă duc puțin acasă, în țară. Am nevoie de puțină pauză pentru că a fost superb. Vă pup și o să revin cu storytime și cu poze și cu de toate.”