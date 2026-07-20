Cum a fost achitat un presupus traficant de canabis după ce drogurile au fost înlocuite de anchetatori. Motivarea instanței stârnește controverse

Decizia a fost confirmată de Curtea de Apel București, într-un complet din care făcea parte fostul judecător Laurențiu Beșu. În același dosar, alți doi inculpați au fost condamnați la pedepse de aproape patru ani, respectiv patru ani și șase luni de închisoare pentru trafic internațional de droguri și trafic de droguri de risc.

Transportul cu peste 6,7 kilograme de canabis a fost interceptat înainte de livrare

Potrivit hotărârii instanței, ancheta a vizat două trolere expediate din Spania către România, în interiorul cărora se aflau aproximativ 6,7 kilograme de canabis destinate comercializării.

În cadrul metodei speciale de cercetare cunoscute drept livrare supravegheată, procurorii și polițiștii au decis să înlocuiască întreaga cantitate de droguri cu pachete umplute cu hârtie și recipiente cu apă, astfel încât greutatea bagajelor să rămână identică.

Operațiunea a permis continuarea monitorizării transportului și identificarea persoanelor implicate în presupusa rețea de trafic.

De ce a fost achitat presupusul destinatar al transportului

În motivarea hotărârii, instanța a reținut că inculpatul achitat nu a transportat efectiv droguri de risc, întrucât acestea nu se mai aflau în bagaje în momentul în care le-a preluat.

Judecătorii au apreciat că simpla convingere a inculpatului că transportă canabis nu este suficientă pentru existența elementului material al infracțiunii de trafic de droguri, în condițiile concrete ale cauzei.

Instanța a concluzionat că procedura livrării supravegheate urmărea documentarea și identificarea persoanelor implicate într-o infracțiune deja consumată și nu putea constitui fundamentul unei noi acuzații privind transportul unor droguri care nu mai existau fizic în bagaje.

Motivarea instanței păstrează integral următorul pasaj:

„Instanța de fond a admis că substituirea unor droguri ce fac obiectul metodei speciale de cercetare a livrării supravegheate nu echivalează cu întreruperea acțiunii, însă apreciază că angajarea răspunderii penale este posibilă doar în situația în care acțiunea s-ar circumscrie elementului material al infracțiunii de trafic ilicit internațional de droguri debutează anterior acțiunii de substituire, ceea ce nu este cazul în speța de față. Cu toate că nici parchetul nu susține acest lucru, acestui inculpat i se impută că ar fi transportat cele două colete de la inculpatul (...) ce conțineau cantitatea netă de 6,7 kg canabis, deși la momentul la care a avut loc livrarea supravegheată drogurile erau deja substituite în totalitate.”

Această interpretare juridică a generat dezbateri în rândul specialiștilor în drept penal, întrucât privește modul în care poate fi aplicată răspunderea penală atunci când obiectul material al infracțiunii este eliminat înainte de finalizarea operațiunii controlate.

Doi inculpați au fost condamnați pentru trafic internațional și trafic de droguri

În același dosar, ceilalți doi inculpați au fost găsiți vinovați pentru implicarea în introducerea și preluarea transportului cu droguri provenit din Spania.

Instanța a stabilit pedepse de aproape patru ani, respectiv patru ani și șase luni de închisoare pentru infracțiunile de trafic internațional de droguri și trafic de droguri de risc.

Diferența dintre soluțiile pronunțate în cauză a fost determinată de rolul atribuit fiecărui inculpat și de momentul în care fiecare dintre aceștia ar fi participat la activitatea infracțională.

Laurențiu Beșu a criticat public o altă hotărâre asemănătoare

Cazul a revenit în atenția opiniei publice după ce, în 18 iulie, fostul judecător Laurențiu Beșu a comentat pe Facebook o altă decizie pronunțată de Curtea de Apel București într-un dosar de trafic de droguri.

Mesajul său a fost următorul:

„Ca să vedem tot peisajul din justiție, acaparat la acest moment de prescripție, vă propun să lecturăm o soluție pronunțată de Curtea de Apel București! O dovadă că „empatia” față de inculpat poate goli de conținut un procedeu probatoriu reglementat de Articolul 151 din Codul de Procedură Penală, livrarea supravegheată. Și ca minunea să fie completă, cauza ce face obiectul discuției se referă la infracțiuni de trafic de droguri.”

Postarea făcea referire la un alt dosar în care un instructor de fitness din Slatina, condamnat în primă instanță la șapte ani și nouă luni de închisoare pentru trafic de droguri, a fost achitat în apel.

Potrivit hotărârii respective, judecătorii au arătat că:

„transportul de droguri, fără drept, nu presupune introducerea drogurilor în ţară, ci se poate realiza în interiorul frontierelor României, iar introducerea în ţară de droguri, fără drept, nu necesită, în mod obligatoriu, transportul de droguri, ci se poate efectua prin expedierea unui colet sau prin intermediul unei alte persoane”.

Cine este fostul judecător Laurențiu Beșu

Numele lui Laurențiu Beșu a devenit cunoscut și după apariția în documentarul „Justiție capturată”, în care a relatat experiențele sale din perioada în care a activat prin delegare la Curtea de Apel București.

Acesta a afirmat că, după transferul de la Tribunalul Giurgiu, unii colegi i-ar fi spus că delegarea sa ar fi avut legătură cu intenția de a nu mai face parte din completul care judeca dosarul medicului Mircea Beuran, trimis în judecată pentru fapte de corupție.

Fostul magistrat a mai susținut că delegarea sa a fost prelungită succesiv până în primăvara acestui an, când a intrat într-un complet care analiza contestația formulată în dosarul fostului vicepreședinte al Curții de Conturi, Niculae Bădălău.

Potrivit declarațiilor sale, în timpul judecării cauzei a avut o opinie diferită față de colegul din complet, iar ulterior ar fi fost informat de conducerea secției că delegarea sa la Curtea de Apel București nu va mai fi prelungită.

Mediafax