Programul de Bobotează pentru magazinele PPC Energie din București, Giurgiu și Ilfov

În aceste două zile și serviciul de call-center va funcționa diferit. Acesta va fi disponibil doar pentru informații în sistem automat, precum transmiterea indexului, detalii despre factură și sold.

„Cea mai mare parte a operațiunilor pot fi realizate prin canale digitale și nu necesită deplasarea în magazinele PPC Energie”, au transmis reprezentanții companiei printr-un comunicat.

Numere de telefon gratuite, la dispoziția clienților

Clienții au la dispoziție mai multe modalități pentru a transmite indexul de energie electrică sau gaz, printre care se numără și mai multe numere de telefon și pagini web. Codurile index înregistrate de contoare pot fi transmise online folosind aplicația dedicată sau pe pagina web https://myppc.ppcenergy.ro/.

Pentru a trimite indexul pentru energie electrică, se pot apela (în timpul perioadei de telecitire specificată pe factură) numerele de telefon gratuite 0800 07.07.01 (valabil pentru clienții cu contracte de furnizare a energiei electrice de pe piața concurențială) sau 0800.07.08.09 (pentru clienții cu contracte de furnizare a energiei electrice în regim reglementat), respectiv numărul cu tarif normal 021.9977.

Clienții care vor să intre în legătură cu un agent PPC Energie au la dispoziție numărul numărul de telefon 021.9977 (cu tarif normal, apelabil din România și din străinătate). Poate fi utilizat doar în timplul programului, respectiv L-V: 8:00 – 20:00 (cu excepția sărbătorilor legale), iar prin intermediul acestuia, clienții pot afla informații despre facturi și sold, despre contract, pot fi activate servicii precum factura electronică și altele.

Plățile se efectuează online, cu card de debit, prin transfer bancar sau din aplicația myPPC, iar pentru cei care preferă plata în numerar există automatele self-pay din magazinele PPC Energie din București și județele Ilfov și Giurgiu.