x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Economie Refinanțarea creditului ipotecar. Pași simpli pentru reducerea ratelor lunare

Refinanțarea creditului ipotecar. Pași simpli pentru reducerea ratelor lunare

de Redacția Jurnalul    |    20 Aug 2025   •   16:30
Refinanțarea creditului ipotecar. Pași simpli pentru reducerea ratelor lunare

Refinanțarea creditului ipotecar este o soluție spre care se îndreaptă tot mai mult persoanele afectate de ratele lunare prea mari. 

Cu toate acestea, datele recente ale BNR arată că românii ezită să profite de această oportunitate. În ultimul an, doar 0,4% dintre deținătorii de credite ipotecare și-au mutat împrumutul la o altă bancă.

Sute de mii de românii plătesc rate mari la bănci

Astfel că doar 2.300 de persoane au apelat la refinanțare, dintr-un total de peste 500.000 de credite. Prin urmare sute de mii de români continuă să plătească rate mari, deși ar putea economisi sume importante. Motivele sunt diverse: unii evită costurile de refinanțare, care pot ajunge între 2.000 și 5.000 de lei, alții nu doresc să reia relația cu băncile sau nu știu că pot negocia.

De asemenea, există și clienți care au ales să-și renegocieze condițiile direct cu banca la care au contractat creditul, în ceea ce se numește „retenție bancară”. Aceștia nu apar în statisticile oficiale.

Cât economisești prin refinanțare

Specialiștii recomandă refinanțarea ca fiind t o opțiune avantajoasă. De exemplu, pentru un credit ipotecar de 300.000 de lei, contractat pe pe 30 de ani, o reducere a dobânzii de la 8% la aproape 5% ar putea aduce o scădere a ratei lunare cu circa 700 de lei.

Deși costurile inițiale ale refinanțării pot fi descurajante, unele bănci acoperă parțial aceste taxe. Totodată, renegocierea cu instituția financiară de la care ai luat creditul nu presupune costuri suplimentare, potrivit observatornews.ro.

Consultații financiar spun că este important să ceri o ofertă mai bun, pentru că poți plăti mai puțin. Nu trebuie să considerăm că suntem blocați în aceleași condiții timp de zeci de ani.

Citește pe Antena3.ro
×
Subiecte în articol: rate lunare credit ipotecar refinantare credit
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri