România lansează oficial programul „Golden Visa”: rezidență pe 5 ani pentru investitori străini

România a lansat oficial Programul de Rezidență prin Investiție, cunoscut internațional sub numele de „Golden Visa”, prin care cetățenii din state terțe pot obține drept de ședere temporară pentru o perioadă de cinci ani, cu posibilitate de prelungire, potrivit Capital.

Pentru a fi eligibili, aplicanții trebuie să realizeze o investiție minimă de 400.000 de euro, în una dintre formele aprobate de autorități:

achiziția de titluri de stat românești ,

cumpărarea de proprietăți imobiliare ,

investiții în fonduri autorizate din România,

sau achiziția de acțiuni la companii listate la bursă.

Aplicațiile vor fi verificate riguros, iar investitorii trebuie să demonstreze proveniența legală a fondurilor și să nu figureze pe listele internaționale de sancțiuni ori urmărire.

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, obiectivul principal al programului este atragerea investițiilor străine directe și diversificarea surselor de finanțare pentru economia românească, în special în domenii strategice precum infrastructura, energia verde și dezvoltarea imobiliară.

Lansarea „Golden Visa” are loc într-un context european favorabil, după ce state precum Portugalia, Spania, Grecia și Malta au implementat de peste un deceniu programe similare, care au atras miliarde de euro și au revitalizat piețele imobiliare și financiare.

Autoritățile române afirmă că modelul local a fost conceput cu mecanisme sporite de control și transparență, pentru a preveni abuzurile și pentru a garanta că fondurile investite provin din surse legitime.

Programul va fi administrat de un departament special din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, în colaborare cu Ministerul Finanțelor și alte instituții relevante.