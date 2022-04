România mai are 40.000 de magazine în comerţul tradiţional, de patru ori mai puţine ca în anii '90

„Comerţul tradiţional va continua să se contracte, atât în mediul urban, cât şi în rural, cu toate acesta nu va dispărea, ci se va specializa“, spune Simona Stoica, client service director în cadrul companiei de cercetare de piaţă Market Vector.

Astăzi mai există în România doar circa 40.000 de magazine care activează în comerţul tradiţional. Spre comparaţie, în anii ’90, înainte de dezvoltarea comerţului modern, erau 150.000-160.000 de unităţi. Principalul motiv pentru care s-au închis cele mai multe astfel de magazine îl reprezintă expansiunea reţelelor interna­ţionale de supermarketuri şi hipermarketuri care au venit cu politici mai bune de preţ şi cu portofolii mai largi, în perpetuă adaptare. Crizele economice şi schimbarea comportamentului consuma­torilor au jucat şi ele un rol.

„Magazinele tradiţionale s-au redus ca număr de la an la an, în special prin prisma expansiunii formatelor de proximitate ale marilor reţele IKA, unele având inclusiv formate specifice zonei rurale. În ceea ce priveşte ruralul, expansiunea acestora din urmă va continua“, spune Simona Stoica. Ea face referire la Profi, care are formatul Loco, destinat satelor şi comunelor din România, fiind vorba de magazine cu portofoliu de produse adaptat. Alte reţele anunţă şi ele planuri în acest sens.

CEO-ul Carrefour România confirmă şi el intenţia de a merge în rural. Compania a acoperit până acum în special zona urbană, în frunte cu oraşele mari. Executivul francez afirmă că e însă important ca, treptat, Carrefour să meargă şi în rural, unde locuieşte jumătate din populaţia României.

„Trebuie să facem diferenţa între reţelele locale (LKA), care îşi continuă expansiunea, apropiindu-se tot mai mult de formatul reţelelor internaţionale şi magazinele tradiţionale independente, care încă rezistă“, spune Simona Stoica.

România are câteva reţele de magazine precum Annabella, Paco Supermarket sau Coralia, dar cele mai multe unităţi locale operate de antreprenori sunt independente.

Reţeaua de magazine în franciză LaDoiPaşi, lansată în 2012 de grupul german Metro pentru a opri hemoragia din comerţul tradiţional local, a ajuns la 1.750 de unităţi, după o expansiune accelerată în ultimii doi ani. Spre exemplu, în 2021 au fost inaugurate 407 magazine în reţeaua LaDoiPaşi – cu un record absolut de 22 de unităţi deschise într-o singură zi. În acest an, mai exact în primul trimestru, au existat alte câteva zeci de inaugurări, conform calculelor ZF pe baza datelor existente. În paralel, au loc şi închideri, însă oficialii Metro nu au comunicat aceste cifre.

Metro vine cu o serie de iniţiative de marketing şi cu programe de creştere a vânzărilor menite să ajute comerţul tradiţional să reziste. Indirect, şi businessul Metro creşte ca urmare a dezvoltării ei, aceste magazine independente fiind clienţii grupului german.

„Proximitatea reprezintă viitorul acestui deceniu, unul câştigător. În următorii ani estimăm o creştere a comerţului de proximitate în România, iar nevoia de consum imediat va putea fi deservită de magazinele din apropierea casei sau a locului de muncă, chiar dacă, de exemplu, comerţul online este în continuă creştere“, a declarat recent Adrian Ariciu, director general al Metro România, făcând referire la unităţile LaDoiPaşi.

În ultimii doi ani, marcaţi de pandemia de COVID-19, consumatorii din România au redescoperit magazinele tradiţionale, iar antreprenorii, cu precădere, au reuşit să crească şi să dezvolte acele categorii de produse pe care clienţii preferau să le cumpere din supermarket, spun reprezentanţii Metro. În această perioadă, au continuat să se închidă dintre chioşcurile şi micile magazine tradiţionale, însă vânzările jucătorilor rămaşi au crescut. Motivele? Pe de-o parte, oamenii au călătorit mai puţin şi au descoperit astfel că au alternative mai aproape de casă. Pe de alta, o parte din consumul care anterior mergea în HoReCa (un domeniu puternic afectat de pandemie) s-a dus în comerţ, inclusiv cel tradiţional.

