România, pe marginea prăpastiei financiare. Avertisment dur pentru noul guvern: fără reforme rapide, țara riscă intervenția FMI

Economia României intră într-o zonă critică: inflația explodează, iar agențiile de rating cer măsuri drastice

România se află într-un moment critic din punct de vedere economic, iar deciziile pe care noul guvern le va lua în următoarele luni pot influența decisiv viitorul financiar al țării. Presiunile inflaționiste, deficitul bugetar uriaș, absorbția întârziată a fondurilor europene și avertismentele dure venite din partea agențiilor internaționale de rating conturează un tablou extrem de îngrijorător.

Analistul economic Adrian Negrescu avertizează că linia dintre reformele necesare și un posibil colaps financiar este tot mai subțire. În opinia sa, România nu își mai permite greșeli politice sau măsuri populiste care să destabilizeze și mai mult economia.

Potrivit acestuia, noul executiv care urmează să fie format după negocierile de la Palatul Cotroceni are foarte puțin timp la dispoziție pentru a implementa măsuri concrete și credibile în fața partenerilor externi și a piețelor financiare.

Inflația continuă să lovească puternic economia și consumul

Una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă România rămâne inflația. Creșterea accelerată a prețurilor continuă să afecteze puterea de cumpărare a populației și să încetinească principalul motor economic al țării – consumul intern.

„Probabil va mai crește spre 12% în următoarele 2-3 luni, astfel că noul guvern va trebui să găsească soluții să o gestioneze dincolo de efectul de bază care se va resimți din a doua parte a anului”, avertizează Adrian Negrescu.

În același timp, Produsul Intern Brut arată semne evidente de slăbiciune. Economia României a înregistrat o evoluție fragilă în primul trimestru, cu un minus de 0,2%, pe fondul tensiunilor geopolitice și al problemelor structurale interne.

Această combinație dintre stagnarea economică și inflația ridicată pune o presiune uriașă atât pe populație, cât și pe mediul de afaceri. Românii au devenit mult mai prudenți în privința cheltuielilor, iar consumul pentru produse și servicii neesențiale începe să scadă vizibil.

Cursul euro rămâne stabil doar aparent

Pe piața valutară, moneda europeană se menține în jurul pragului de 5,2 lei pentru un euro, însă specialiștii avertizează că stabilitatea este una fragilă.

Deficitul comercial ridicat și presiunile externe continuă să afecteze moneda națională, iar orice deteriorare a situației fiscale poate provoca noi valuri de depreciere.

În acest context, statul român este obligat să regândească rapid modul în care gestionează cheltuielile publice. Potrivit analistului, perioada promisiunilor electorale fără acoperire bugetară trebuie să se încheie urgent.

Deficitul bugetar, principalul test pentru noul guvern

Una dintre cele mai importante mize pentru viitorul executiv este respectarea țintei de deficit bugetar.

Adrian Negrescu explică faptul că agenția Standard & Poor’s estimează că deficitul trebuie menținut la maximum 6,5% din PIB, în timp ce angajamentul asumat de Guvern în fața Comisiei Europene este de 6,2%.

Orice abatere semnificativă poate provoca reacții dure din partea piețelor financiare și ale investitorilor internaționali.

„Noua echipă guvernamentală nu are prea mult timp de acomodare, având pe masă o agendă trasată clar de creditorii externi”, spune analistul.

Menținerea deficitului la un nivel controlabil reprezintă unul dintre motivele pentru care România a evitat, cel puțin temporar, retrogradarea în categoria „junk”.

Ce înseamnă categoria „junk” și de ce este atât de periculoasă

Categoria „junk” reprezintă un calificativ acordat statelor considerate cu risc ridicat de neplată.

O eventuală retrogradare a României în această categorie ar avea efecte dramatice asupra economiei. Costurile de împrumut ale statului ar exploda, investitorii străini și-ar retrage capitalul, iar finanțarea deficitului ar deveni extrem de dificilă.

„Această realizare i-a convins pe experții de la Standard and Poor's să nu ne retrogradeze în categoria „junk”, un statut financiar care desemnează țările cu risc major de neplată”, explică Adrian Negrescu.

Totuși, avertismentele venite din partea agențiilor de rating sunt din ce în ce mai ferme.

Fondurile PNRR, vitale pentru evitarea unei crize majore

Un alt obiectiv esențial pentru guvern este atragerea fondurilor europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Până în luna august, guvernul are obligația să atragă cei 10 miliarde de euro prin PNRR. Am luat 2 miliarde însă nu e de ajuns. Ar trebui să îi luăm pe toți”, susține analistul economic.

Fără acești bani, proiectele majore de infrastructură riscă să fie blocate, iar economia ar pierde una dintre cele mai importante surse de finanțare externă.

În paralel, autoritățile trebuie să accelereze lupta împotriva evaziunii fiscale, un fenomen care produce anual pierderi de miliarde de euro pentru bugetul de stat.

Adrian Negrescu consideră că lansarea aplicației iBon reprezintă un pas pozitiv pentru combaterea micii evaziuni, însă adevărata problemă rămâne marea evaziune fiscală.

Fitch avertizează asupra unui risc uriaș pentru România

Pe lângă Standard & Poor’s, și agenția Fitch a transmis un semnal de alarmă puternic.

Experții Fitch au avertizat, în cadrul discuțiilor purtate cu ministrul Nazare, că actuala criză politică poate transforma România într-o destinație nerecomandată investițiilor dacă blocajul guvernamental continuă.

„Principalul risc nu este execuția bugetară pe termen scurt, ci lipsa de predictibilitate pentru strategia fiscală din 2027 și anii următori”, avertizează agenția.

Acest lucru înseamnă că investitorii și creditorii internaționali nu mai urmăresc doar cifrele actuale, ci și capacitatea României de a avea o strategie economică coerentă pe termen lung.

Reforma administrației și tăierile bugetare, inevitabile

Potrivit analistului, noul guvern va fi obligat să implementeze reforme extrem de dure.

Legea salarizării trebuie finalizată rapid, iar aparatul bugetar supradimensionat va necesita restructurări masive.

„Legea salarizării trebuie definitivată rapid, iar aparatul bugetar supradimensionat necesită tăieri dureroase, direct în carne vie”, avertizează Adrian Negrescu.

În acest context, promisiunile privind noi majorări salariale sau reduceri de taxe sunt considerate extrem de periculoase pentru stabilitatea financiară a țării.

Scenariul negru: intervenția FMI în România

Analistul avertizează că, dacă România va ignora obligațiile asumate și va continua politica măsurilor populiste, consecințele pot fi dramatice.

„Dacă statul român cedează tentației populiste și ajunge în categoria „junk”, va pierde complet controlul asupra propriei economii. Într-un astfel de scenariu negru, Fondul Monetar Internațional va sosi la București pentru a prelua direct frâiele administrării finanțelor publice”, afirmă Adrian Negrescu.

Mesajul transmis de economiști și de agențiile internaționale este clar: România se află într-un moment de răscruce, iar următoarele luni pot decide dacă țara va reuși să evite o criză financiară majoră sau va intra într-o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere economic.